Nuovo appuntamento in sala per il Trevignano Proms: 12 aprile 2026, ore 18:30

Comunicato stampa



Un viaggio emozionante attraverso la musica barocca italiana, che mette in risalto la bellezza e la complessità delle composizioni per flauto e basso continuo. Le opere proposte non solo testimoniano la straordinaria creatività dei compositori italiani del periodo, ma anche la loro abilità nel creare dialoghi musicali raffinati e suggestivi. Ogni brano rappresenta un gioiello del repertorio barocco, capace di trasportare l’ascoltatore in un’epoca di grande fermento culturale e artistico, in cui la musica aveva il potere di evocare emozioni profonde e di esaltare l’eleganza espressiva degli strumenti.





Salvatore Lombardi, flauto

Pierfrancesco Borrelli, clavicembalo

CONCERTO ITALIANO

Leonardo Vinci (1690-1730)

Sonata in Re Maggiore

Adagio

Allegro

Largo

Presto

Pastorella

Benedetto Marcello (1686-1739)

Sonata II in Re minore

Adagio

Allegro

Largo

Allegro

Arcangelo Califano (1733-1756)

Sonata in Re Maggiore per flauto e basso continuo

Allegro

Adagio

Vivace

Giovanni Platti (1697-1763)

Sonata in Sol Maggiore per flauto e basso continuo

Adagio

Allegro

Non tanto Adagio

Arietta con variazioni