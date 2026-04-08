Nuovo appuntamento in sala per il Trevignano Proms: 12 aprile 2026, ore 18:30

Comunicato stampa
Un viaggio emozionante attraverso la musica barocca italiana, che mette in risalto la bellezza e la complessità delle composizioni per flauto e basso continuo. Le opere proposte non solo testimoniano la straordinaria creatività dei compositori italiani del periodo, ma anche la loro abilità nel creare dialoghi musicali raffinati e suggestivi. Ogni brano rappresenta un gioiello del repertorio barocco, capace di trasportare l’ascoltatore in un’epoca di grande fermento culturale e artistico, in cui la musica aveva il potere di evocare emozioni profonde e di esaltare l’eleganza espressiva degli strumenti.
Salvatore Lombardi, flauto
Pierfrancesco Borrelli, clavicembalo
CONCERTO ITALIANO
Leonardo Vinci (1690-1730)
Sonata in Re Maggiore
Adagio
Allegro
Largo
Presto
Pastorella
Benedetto Marcello (1686-1739)
Sonata II in Re minore
Adagio
Allegro
Largo
Allegro
Arcangelo Califano (1733-1756)
Sonata in Re Maggiore per flauto e basso continuo
Allegro
Adagio
Vivace
Giovanni Platti (1697-1763)
Sonata in Sol Maggiore per flauto e basso continuo
Adagio
Allegro
Non tanto Adagio
Arietta con variazioni