“LiberArt”: a Cerveteri più di cento artisti, auto d’epoca e musica*

Comunicato stampa

_Vernissage sabato 25 aprile a partire dalle ore 11:30. Live painting, auto d’epoca, arte e musica nell’evento organizzato da Luisana Leone insieme a più di cento artisti_

L’arte celebra la Festa della Liberazione. Tutto è pronto a Cerveteri per “LiberArt”, il grande evento che coniugherà pittura, scultura, fotografia, street-art, musica e momenti conviviali nei locali di Sala Ruspoli e in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Vernissage dell’evento, organizzato da Luisana “Lulù” Leone, insieme a più di 100artisti e con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, fissato per le ore 11:30 di sabato 25 aprile.

Ad aprire la manifestazione, l’arrivo delle Auto d’Epoca della Scuderia Romana “La Tartaruga”, pronte ad invadere Piazza Santa Maria, facendo fare allo spettatore un salto indietro nel tempo, con le quattro ruote che hanno segnato un’epoca, un pezzo di storia d’Italia e di imprenditoria automobilistica.

“Dopo il successo dello scorso febbraio di ‘LoveArt’ un altro appuntamento straordinario, che coinvolgerà artisti provenienti da tutta Italia, anche con performer di fama internazionale – ha dichiarato Luisana Leone – ci pregeremo di poter accogliere in Piazza Santa Maria, con esibizioni di live painting, tantissimi artisti che ci emozioneranno con opere realizzate in diretta. Un insieme di arte, pittura e un grande desiderio di voler condividere con il pubblico l’amore e la passione per ciò che è bello, per l’arte e per la libertà”.

“Non una semplice mostra – ha aggiunto Luisana – che si realizzerà anche grazie alla presenza di numerosi sponsor: tante attività commerciali del territorio che con grande generosità hanno scelto di sostenere ‘LiberArt’. Alle opere, affiancheremo momenti di musica dal vivo con DjSet e l’arrivo, sabato 25 aprile, subito dopo la cerimonia istituzionale al Monumento ai Caduti per la Festa della Liberazione, delle auto d’epoca della Scuderia Romana ‘La Tartaruga’: una presenza davvero di prestigio che sono onorata apra questa manifestazione. Non mancherà neppure la scoperta dei sapori e dei prodotti tipici della terra, con le degustazioni della Cantina Belardi, in programma sia sabato 25 che domenica 26 aprile, dalle ore 16:30 alle ore 18:30”.

“L’ingresso alla mostra e alle iniziative in programma è libero e gratuito – conclude Luisana – vi aspetto per condividere insieme una due giorni di libertà”.

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