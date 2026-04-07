8 Aprile, 2026
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LIONS DAY: PICCOLI GESTI, GRANDI FUTURI RACCOLTA STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L’INFANZIA

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Lions day, raccolta straordinaria per l'infanzia

Comunicato stampa

In occasione del Lions Day, i Lions Club promuovono una giornata speciale aperta alla cittadinanza, all’insegna del servizio, dell’impegno civico e della vicinanza concreta alle persone.

Con il titolo “Piccoli gesti, grandi futuri”, l’iniziativa vuole sottolineare il valore delle azioni quotidiane che, se condivise e messe al servizio della comunità, possono generare risultati importanti e duraturi.

Dal 7 al 12 aprile saranno promosse iniziative dedicate alla prevenzione, alla solidarietà e al supporto delle fasce più fragili, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra associazionismo e comunità locale.

Tra queste , il Lions Clib Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini promuove la raccolta di prodotti per l’infanzia ( pannolini , prodotti per l’igiene , omogenizzati ecc) da lasciare all’interno di un contenitore collocato presso la Farmacia delle Palme in via delle Palme a Bracciano

Ogni piccolo gesto, ogni contributo, ogni attenzione verso l’altro può diventare parte di un futuro migliore.

Piccoli gesti, grandi futuri” non è soltanto uno slogan, ma un messaggio che racchiude il senso più autentico del Lions Day: essere presenti, ascoltare i bisogni del territorio e trasformare la solidarietà in azioni concrete.

     

 

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