8 Aprile, 2026
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Arriva al teatro Fiorani di Canale “Emma B. vedova Giocasta”

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Comunicato stampa

Dimenticate il dramma classico: benvenuti nel paradosso!
Arriva a teatro “Emma B. vedova Giocasta”, il capolavoro visionario di Alberto Savinio che ribalta ogni certezza. Una commedia nera che scava nelle assurdità umane con intelligenza e una buona dose di cinismo. Un’atmosfera onirica e bizzarra.

Adattamento e Regia Fausto Cassi

Con Tiziana Biscontini

Quando: Sabato 11 ore 21.00 e domenica 12 aprile ore 17.30
Dove: TMF Teatro Maurizio Fiorani
Prenotazioni 3804620311 3286748785

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