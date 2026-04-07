Arriva al teatro Fiorani di Canale “Emma B. vedova Giocasta”

Comunicato stampa
Dimenticate il dramma classico: benvenuti nel paradosso!
Arriva a teatro “Emma B. vedova Giocasta”, il capolavoro visionario di Alberto Savinio che ribalta ogni certezza. Una commedia nera che scava nelle assurdità umane con intelligenza e una buona dose di cinismo. Un’atmosfera onirica e bizzarra.
Adattamento e Regia Fausto Cassi
Con Tiziana Biscontini
Quando: Sabato 11 ore 21.00 e domenica 12 aprile ore 17.30
Dove: TMF Teatro Maurizio Fiorani
Prenotazioni 3804620311 3286748785