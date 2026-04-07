8 Aprile, 2026
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Per la rassegna “Dimmi, donna, le protagoniste del plurale femminile”, “La signora Sandokan”, al teatro Delia Scala di Braccianodi

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la signora Sandokan in scena a Bracciano

Comunicato stampa

L’ultimo imperdibile appuntamento della rassegna

“Sabato 11 aprile, ore 18:30

La signora Sandokan”, di Osvaldo Guerrieri, con Viola Pornaro,

regia di Francesco Sala

 

Teatro Delia Scala, Bracciano

 

La pazzia di una donna completamente asservita alle ragioni di vita e di lavoro di suo marito, una storia emblematica, che chiude una rassegna che ha attraversato i principali temi della subalternità della condizione femminile.

È la storia della moglie di Emilio Salgari, tanto famoso quanto sfruttato, un uomo che ha scritto milletrecento racconti, che ha viaggiato in tutto il mondo senza mai esserci stato, dotato di quella feconda fantasia che ha creato Sandokan, la mitica tigre di Mompracen e il Corsaro Nero, il pirata le cui gesta sono state lette da milioni di ragazzi italiani.

Tanto lavoro e tanta fama, accompagnata da tanta miseria, debiti e disperazione, che spingerà Ida, sua moglie, a pagarne le conseguenze con quella che – prima della legge Basaglia – si chiamava “pazzia” e veniva punita con il ricovero in manicomio.

Una sorprendente interpretazione di Viola Pornaro, un convincente saggio di scrittura e regia teatrale di Francesco Sala.                                                             

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it

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