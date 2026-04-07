8 Aprile, 2026
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La famiglia delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli cresce ancora: aperte le iscrizioni

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Guardie Ecozoofile Fara Ambiente di Ladispoli

Comunicato stampa

_Per aderire o chiedere informazioni, inviare un messaggio whatsapp al numero 3911191668. Unici requisiti richiesti, la voglia e il desiderio di fare del bene al prossimo e alla propria città_

Le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli sono nuovamente pronte ad ampliare la loro “super famiglia” di volontari. Non ti chiedono moltissimo: unici requisiti, amore per il territorio, per l’ambiente, per gli animali e per il prossimo. Non un lavoro, ma una missione, per cercare di portare un sorriso ed una luce di speranza in una società troppo spesso segnata da violenze e soprusi. Se pensi di avere tutti questi requisiti e vuoi sognare in grande, unisciti alle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli.

“Non cerchiamo sceriffi e neppure ‘finti poliziotti’, ma persone che hanno a cuore la città in cui vivono – dichiarano i Volontari di Fare Ambiente – Altra cosa importante: non è obbligatorio essere una guardia decretata, si può essere semplicemente volontari impegnati”

“Qualora il vostro desiderio fosse invece diventare una guardia zoofila e ambientale – precisano – il percorso cambia: tutti debitamente formati con corsi specifici su tutta la parte normativa legata alla tutela degli animali e dell’ambiente con superamento di un esame finale ”.

“Non c’è un limite d’età per iscriversi ed essere anche solo volontari attivi – aggiungono – ma voglia di condividere amore per il prossimo, di aiutare chi ha più bisogno e di dare il proprio piccolo contributo ad una città migliore sono le caratteristiche più importanti che potrete portare all’interno del nostro gruppo. Vi aspettiamo!”

Per informazioni e adesioni, inviare un messaggio whatsapp al numero 3911191668 oppure una e-mail a ladispolifareambiente@gmail.com

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