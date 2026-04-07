Il Settecento: l’Evoluzione dell’Abito, mostra a palazzo Torriani a Bracciano

Comunicato stampa
Siamo lieti di invitarti in un viaggio raffinato nel secolo dell’eleganza e della grazia, tra arte, storia e bellezza.
*Domenica 19 aprile*
*Ore 16:30*
*Palazzo Torriani*
*Piazza IV Novembre 7, Bracciano*
La lezione del Maestro Roberto Di Costanzo, che comprenderà diversi momenti di live drawing, guiderà i partecipanti alla scoperta delle forme, dei volumi e dello stile che hanno segnato l’estetica del Settecento, in un dialogo vivo tra passato e sensibilità contemporanea.
🫖 L’incontro sarà accompagnato da un raffinato afternoon tea, per un momento di piacevole pausa e condivisione.
Contributo: €20,00
*Posti limitati* – prenotazione consigliata (*entro il 16 aprile*).
_Un’esperienza immersiva, dove il fascino_ _del passato prende vita nel presente_ .