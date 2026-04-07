Il Settecento: l’Evoluzione dell’Abito, mostra a palazzo Torriani a Bracciano

Comunicato stampa

Siamo lieti di invitarti in un viaggio raffinato nel secolo dell’eleganza e della grazia, tra arte, storia e bellezza.

*Domenica 19 aprile*

*Ore 16:30*

*Palazzo Torriani*

*Piazza IV Novembre 7, Bracciano*

La lezione del Maestro Roberto Di Costanzo, che comprenderà diversi momenti di live drawing, guiderà i partecipanti alla scoperta delle forme, dei volumi e dello stile che hanno segnato l’estetica del Settecento, in un dialogo vivo tra passato e sensibilità contemporanea.

🫖 L’incontro sarà accompagnato da un raffinato afternoon tea, per un momento di piacevole pausa e condivisione.

Contributo: €20,00

*Posti limitati* – prenotazione consigliata (*entro il 16 aprile*).

_Un’esperienza immersiva, dove il fascino_ _del passato prende vita nel presente_ .