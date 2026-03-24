TORNA A CIVITAVECCHIA LA TERZA EDIZIONE DI NEXT GENERATION POWERBOAT DAL 27 AL 29 MARZO PROTAGONISTA ALL’INTERNO DELLA PRESTIGIOSA FIERA BOAT DAY

Comunicato stampa

sarà il prossimo fine settimana, dal 27 al 29 marzo 2026, a riportare a Civitavecchia, in Piazza della Libertà, l’energia e l’entusiasmo della terza edizione di Next Generation Powerboat, protagonista all’interno della Boat Days, la prestigiosa fiera nautica.

Tre giorni di manifestazione, dalle 10.00 alle 18.00, con prove pratiche, attività in acqua e momenti di confronto tra giovani, tecnici e operatori del settore.

Promosso dalla Delegazione Regionale Lazio FIM, con il supporto delle ASD del territorio e il contributo della Regione Lazio, il progetto nasce per far vivere la motonautica come esperienza educativa, sportiva e sociale, rafforzando motivazio ne, resilienza e capacità emotive dei giovani, contrastando fragilità, isolamento e calo di interesse.

Il weekend inaugurale, che ha avuto luogo dal 20 al 22 marzo 2026, ha registrato una nutrita partecipazione di ragazzi delle scuole, trasformando Piazza della Libertà in un vero e proprio punto di incontro per sport, inclusione e crescita personale e anticipando le emozioni del prossimo fine settimana.

Allego il comunicato stampa e alcune foto della manifestazione.

Un caro saluto

Carola Assumma