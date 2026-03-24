25 Marzo, 2026
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Il sindaco di Bracciano: “stiamo restituendo ai cittadini luoghi più curati, sicuri e fruibili”

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

In queste settimane, passeggiando per il centro di Bracciano, è facile imbattersi in diversi cantieri attivi. Non è un caso: è il segno concreto di un lavoro che stiamo portando avanti per migliorare e valorizzare gli spazi pubblici della nostra città.
Sappiamo che i lavori possono creare qualche disagio, ma ogni intervento ha un obiettivo preciso: restituire ai cittadini luoghi più curati, sicuri e fruibili.
Sono in corso interventi di fresatura e riasfaltatura dei marciapiedi di via Garibaldi e Piazza Dante in adiacenza alla Scuola Elementare Tommaso Tittoni.
 
Dopo gli interventi di restauro e risanamento conservativo del muro tra via del Lago e via delle Ferriere, sono partiti nuovi lavori in punti importanti del centro:
in via Giuseppe Verdi, per la riqualificazione della scalinata che collega la Praterina con Piazza Italia e via XX Settembre
in via del Lago, per la sistemazione della scalinata verso via delle Ferriere
in Piazza IV Novembre, per la manutenzione e riqualificazione di una parte della pavimentazione
 
in via Claudia, per la valorizzazione e il miglioramento dell’area ludica
In via Cupetta del Mattatoio per pulizia e riqualificazione del Lavatoio
Parallelamente Acea Ato 2 sta effettuando lavori di ammodernamento della rete idrica, al termine di tutti gli interventi sarà ripristinata la pavimentazione definitiva.
Si tratta di lavori diversi tra loro, alcuni piccoli ma significativi, che vanno tutti nella stessa direzione: migliorare la qualità degli spazi urbani che viviamo ogni giorno.
I lavori riguarderanno altre aree del paese, seguiranno aggiornamenti.

 

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