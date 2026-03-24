Referendum Costituzionale, il territorio Sabatino e il Litorale Nord dicono NO. Il PD di Canale Monterano: “Una mobilitazione che parte dai giovani e dalle radici partigiane”

Comunicato stampa

CANALE MONTERANO (RM) – La Costituzione non si tocca: oggi è il giorno della gratitudine e della responsabilità. Si chiude una tornata referendaria storica, segnata da un’affluenza che ha superato ogni aspettativa, salvando la nostra Carta Fondamentale da tentativi di manomissione che gli italiani, ancora una volta, hanno respinto con forza.

Una vittoria dei valori e della memoria

Questa non è la vittoria di una singola sigla, ma di una “brigata” di uomini, donne e soprattutto giovani che sono tornati in massa alle urne. Hanno votato per difendere la propria libertà e quella Costituzione che è figlia del sacrificio dei loro nonni e bisnonni partigiani. È a loro, alle nuove generazioni che sembravano distanti e che invece hanno impartito una lezione di democrazia a chi governa e alle stesse opposizioni, che deve andare il nostro ringraziamento più sentito e verso cui deve spostarsi la nostra attenzione futura.

Il primato di Canale Monterano e l’onda del NO nel territorio

A livello locale, i dati consegnano un risultato straordinario che vede il nostro comune e l’intero comprensorio ai vertici della Provincia di Roma per il fronte del NO:

Canale Monterano: il NO stravince con il 56,58%, un dato che si attesta oltre tre punti sopra la media nazionale.

Manziana: un risultato eccezionale che raggiunge il 58%.

Oriolo Romano: solidità confermata con un netto 56%.

C’è grande soddisfazione anche per le vittorie registrate a Bracciano, Trevignano e Anguillara Sabazia, che confermano la compattezza dell’area lacustre. Il successo si estende inoltre verso il litorale e l’entroterra con le vittorie di Allumiere e Civitavecchia, oltre all’ottimo e significativo risultato ottenuto a Tolfa. Questi numeri testimoniano la maturità politica di una comunità territoriale vasta che non accetta passi indietro sui diritti fondamentali.

Ora Unità e Umiltà: per costruire la strada alternativa

Saremmo arroganti se ci intestassimo questo merito in modo esclusivo. Questa è la vittoria di una battaglia condivisa con AVS, M5S, parte di Italia Viva, la CGIL, i sindacati, il mondo studentesco, i comitati civici e i tecnici della giustizia.

Tuttavia, il voto invia a tutti un messaggio chiaro: dobbiamo riconnetterci con chi non crede più nei nostri partiti. Il nostro impegno da oggi si deve spostare sul terreno del rinnovamento reale:

Programmi, non solo volti: contenuti concreti e visioni chiare.

Unità d’azione: e rappresentanza anche di chi ha smesso di sperare.

Spazio ai giovani e ai contenuti: la segretaria Elly Schlein e i Giovani Democratici ci indicano la rotta. Seguiamoli e lasciamo loro il timone per rigenerare il centrosinistra.

Il vento è cambiato. Ora tocca a noi trasformare questa difesa della Costituzione in una proposta di governo per il Paese.

AVANTI!

Il Segretario del Circolo PD di Canale Monterano

Manuele Maganini