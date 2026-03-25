Solidarietà in cammino: a Vejano la prima edizione di “Camminiamo insieme per Elena”

Comunicato stampa

Il prossimo 12 aprile, il Comune di Vejano ospiterà una camminata solidale di circa 9 km, intitolata “Camminiamo insieme per Elena”, promossa dall’Associazione Insieme per Elena in collaborazione con gli Amici della via Clodia.

La partenza è fissata alle ore 9:00 dal Parco Comunale e la quota di partecipazione è di 20 euro per ogni iscritto, 10 euro bambini sotto i 14 anni. Sono benvenuti anche gli amici a 4 zampe, nel rispetto di tutti i partecipanti.

La quota comprende uno zainetto, acqua, snack un panino e un punto ristoro durante il percorso.

L’evento nasce con l’obiettivo di unire la comunità in un gesto di solidarietà, promuovendo allo stesso tempo benessere e inclusione attraverso la camminata nella natura. Tutti i fondi raccolti saranno infatti destinati alla ricerca per la cura genetica della sindrome PGAP1, una malattia genetica estremamente rara che colpisce pochissimi bambini nel mondo.

La protagonista di questa iniziativa è Elena, una bambina di 6 anni affetta da PGAP1, una condizione causata da un difetto in un gene che porta a gravi difficoltà motorie, di linguaggio e di salute quotidiana. Secondo quanto riportato dai media locali, Elena è l’unica bambina italiana con questa diagnosi, una situazione che ha spinto la sua famiglia e amici a lanciare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per supportare la ricerca scientifica internazionale.

L’associazione invita tutti — famiglie, sportivi, cittadini e amanti della natura — a partecipare a questa camminata, non solo per sostenere concretamente la ricerca ma anche per diffondere un messaggio di speranza e partecipazione collettiva.

Per iscriversi è possibile scansionare il QR code presente sulla locandina dell’evento o contattare il numero 329 194 6649