Civitavecchia, il 12 aprile torna “VIVICITTÀ 2026”: modifiche alla viabilità e divieti di sosta per lo svolgimento della manifestazione podistica

Comunicato stampa

Si comunica che in data 15 gennaio 2026, la UISP sport per tutti – Comitato di Civitavecchia, con nota n. 2695 ha comunicato che, il giorno 12 aprile 2026, con partenza alle ore 09:30, si terrà la manifestazione podistica denominata “VIVICITTÀ 2026” che interesserà il seguente itinerario:

partenza da piazza della Vita entrata in porto attraverso le barriere presenti sul lato del Forte Michelangelo, rientro in città da calata Principe Tommaso, per poi proseguire su piazza Calamatta (corsia lato mare), Via Bixio, via del Lazzaretto, Via XVI Settembre, Piazza Calamatta, corso Marconi (corsia lato mare), piazza Vittorio Emanuele (corsia lato mare), largo Cavour (corsia lato mare), largo Plebiscito (corsia lato Grosseto), largo M. Molinari (carreggiata lato Grosseto), viale Garibaldi (corsia lato mare), viale della Vittoria (corsia lato mare), via De Mattias, lungomare Thaon de Revel, rampa dei Saraceni, viale della Vittoria (corsia lato mare), largo Galli, lungomare Falcone-Borsellino, piazza della Vita, inizio circuito di quattro giri così composto piazza della Vita, entrata in porto attraverso le barriere presenti sul lato del Forte Michelangelo, uscita su varco Fortezza calata Laurenti, largo M. Molinari, viale Garibaldi (corsia lato mare nel tratto compreso tra largo M. Molinari e via Santa Fermina, e solo sull’area dedicata ai parcheggi sul tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Galli) , largo Galli, lungomare Falcone-Borsellino, piazza della Vita; detto circuito sarà ripetuto per quattro giri;

che, oltre alla gara podistica, è prevista una camminata ludico-motoria (non competitiva) di circa km. 3 che avrà inizio alle ore 09:30 da piazza della Vita, entrata in porto attraverso le barriere presenti sul lato del Forte Michelangelo, rientro in città da calata Principe Tommaso, per poi proseguire su piazza Calamatta (corsia lato mare), Via Bixio, via del Lazzaretto, via XVI Settembre, piazza Calamatta, corso Marconi (corsia lato mare), piazza Vittorio Emanuele (corsia lato mare), largo Cavour (corsia lato mare), largo Plebiscito (corsia lato Grosseto), largo M. Molinari (carreggiata lato Grosseto), viale Garibaldi (corsia lato mare), per poi proseguire per largo Galli, lungomare Falcone-Borsellino, con arrivo a piazza della Vita;

Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta:

1. dalle ore 07:00 fino alle ore 10:30 del giorno 12 aprile 2026, in:

– CALATA PRINCIPE TOMMASO, entrambi i lati:

– PIAZZA CALAMTATTA, lato mare tra calata Principe Tommaso e il cancello pedonale di accesso all’antica Rocca:

– VIALE DELLA VITTORIA, lato mare tra via Stegher e via De Mattias

2. dalle ore 07:00 fino alle ore 12:30 del giorno 12 aprile 2026, in:

– VIALE GARIBALDI, entrambi i lati del tratto compreso tra largo M. Molinari e largo Galli (esclusi i parcheggi nell’area a monte sita tra via Santa Fermina e via G. Bruno).

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Dalle ore 08:30 del giorno 12 aprile 2026 e fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.