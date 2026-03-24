24 Marzo, 2026
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 Buoni servizio per le persone non autosufficienti nel territorio del Lazio

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Comunicato stampa

È stata approvata una nuova edizione dell’avviso pubblico per accedere ai buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio – Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, approvato e pubblicato da parte della Regione Lazio Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica e Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, tramite la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione d’intesa, per competenza, con la Direzione Regionale Inclusione Sociale.

I buoni servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni:
1. assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati, ai sensi della D.G.R 223/2016 e s.m.i;
2. centri diurni socioassistenziali autorizzati ai sensi della D.G.R 1304/2004 e i servizi semiresidenziali autorizzati ai sensi della DGR 1305/2004 e accreditati ai sensi della DGR 124 del 24/03/2015 e ss.mm.ii.;
3. assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, inquadrata/o in uno dei seguenti livelli previsti dal suddetto CCNL: C Super o D Super.
Scadenza:
I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on-line attraverso la procedura telematica accessibile dal sito della Regione Lazio al link: https://voucher.regione.lazio.it/
Per consultare la documentazione completa:
https://www.lazioeuropa.it/bandi/buoni-servizio-per-le-persone-non-autosufficienti-nel-territorio-del-lazio/
• Rimborso delle rette dei servizi educativi nel territorio del Lazio
Il presente avviso, a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, finalizzato all’erogazione dei buoni servizio all’infanzia, è approvato e pubblicato da parte della Regione Lazio Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica e Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, tramite la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione d’intesa, per competenza, con la Direzione Regionale Inclusione Sociale.
L’avviso pubblico ha come oggetto l’erogazione di Buoni servizio alle famiglie, finalizzati all’abbattimento dei costi della retta di frequenza per l’accoglienza dei bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, presso servizi educativi nel territorio della Regione Lazio, accreditati ai sensi della DGR n. 964/20222, per il periodo 1° settembre 2025 – 31 luglio 2026 compresi (ovvero per un numero massimo pari a 11 mensilità).
Ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono effettuare la propria domanda di partecipazione esclusivamente on-line, accedendo alla procedura telematica presente sul sito della Regione Lazio al link https://voucher.regione.lazio.it/.
Scadenza:
Si potrà procedere alla presentazione della domanda a partire dalle ore 12:00 del 22 aprile 2026 ed entro le ore 15:00 del 21 maggio 2026.
Per consultare la documentazione completa:
https://www.lazioeuropa.it/bandi/rimborso-delle-rette-dei-servizi-educativi-nel-territorio-del-lazio/

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