25 Marzo, 2026
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Piano straordinario di sfalci: al via gli interventi sui marciapiedi in tutto il territorio comunale.

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Comunicato stampa

In occasione dell’arrivo della primavera, è stato avviato un piano straordinario di sfalci e manutenzione del verde su tutto il territorio comunale. Gli interventi, affidati alla società Rieco, riguardano in particolare la pulizia e il decoro dei marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Per rafforzare l’efficacia delle operazioni, è stata attivata una squadra aggiuntiva già operativa nel centro del Capoluogo.

“Con l’arrivo della primavera abbiamo voluto potenziare gli interventi di manutenzione del verde urbano – dichiara l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – per restituire ai cittadini spazi più curati, sicuri e decorosi. L’attivazione di una squadra aggiuntiva ci permette di intervenire in modo più rapido ed efficace su tutto il territorio, partendo dalle aree che necessitano maggiore attenzione. Continueremo a monitorare costantemente la situazione per garantire standard sempre più elevati di qualità urbana.

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