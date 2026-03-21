Proposta nazionale: innovazione didattica e costruzione di nuovi immaginari inclusivi per la Giornata Mondiale per la Sindrome di Down

Comunicato stampa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Mondiale per la Sindrome di Down del 21 marzo 2026, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/66/149, avverte l’urgenza di sottrarre questa ricorrenza alla dimensione rituale e simbolica che troppo spesso ne attenua la portata trasformativa.

Parlare oggi di sindrome di Down nel contesto educativo e mediatico significa affrontare una questione che non riguarda esclusivamente l’inclusione, ma investe direttamente la qualità della democrazia, la tenuta del linguaggio pubblico e la capacità delle istituzioni formative di generare immaginari non discriminatori. In un ecosistema comunicativo dominato dalla velocità, dalla semplificazione e da narrazioni stereotipate, il rischio non è soltanto l’esclusione, ma una più sottile forma di riduzione identitaria, che confina la persona entro categorie predefinite, privandola della complessità che le è propria.

In questo scenario, la scuola non può limitarsi a essere presidio etico, ma deve assumere una funzione di regia culturale, capace di incidere sulla costruzione dei significati collettivi. Educare ai diritti umani oggi implica intervenire sui codici della rappresentazione, sulle parole che si scelgono e sulle immagini che si diffondono, riconoscendo che ogni narrazione contribuisce a definire ciò che una società considera possibile o impossibile. È in questa prospettiva che la proposta dell’“Archivio delle Possibilità Invisibili” si configura non soltanto come pratica didattica innovativa, ma come dispositivo critico capace di attraversare e mettere in discussione i modelli dominanti.

L’esperienza educativa, infatti, non si esaurisce nella costruzione di biografie alternative, ma si estende alla consapevolezza del potere che i dispositivi narrativi esercitano nella realtà. Gli studenti, nel momento in cui immaginano vite svincolate da etichette, sperimentano una forma di libertà cognitiva che raramente trova spazio nei contesti formativi tradizionali; quando successivamente rientrano nella dimensione concreta della sindrome di Down, si confrontano con la distanza tra ciò che è immaginabile e ciò che è socialmente consentito. È proprio in questa frattura che si genera apprendimento autentico, perché emerge con chiarezza il ruolo delle strutture culturali nel limitare o ampliare le possibilità di esistenza.

Alla luce di tale riflessione, il CNDDU ritiene necessario un salto di qualità che coinvolga non solo le pratiche didattiche, ma anche il modo in cui la scuola dialoga con il sistema dei media. Occorre promuovere una sinergia stabile tra istituzioni educative e spazi comunicativi, affinché le narrazioni prodotte all’interno dei percorsi formativi non restino confinate nelle aule, ma diventino patrimonio pubblico, capaci di incidere sul discorso sociale. In questa direzione si colloca una proposta evolutiva che amplia e struttura ulteriormente l’esperienza: trasformare l’“Archivio delle Possibilità Invisibili” in una piattaforma narrativa diffusa, alimentata dalle scuole e aperta alla fruizione pubblica, in cui i contenuti prodotti dagli studenti vengano rilanciati attraverso canali digitali, radiofonici e audiovisivi, con il coinvolgimento diretto di professionisti della comunicazione.

Un simile dispositivo consentirebbe di ridefinire il rapporto tra educazione e società, attribuendo agli studenti un ruolo attivo nella produzione di nuovi immaginari collettivi e rendendo la scuola un soggetto capace di intervenire nel dibattito pubblico con linguaggi contemporanei ed efficaci. In tal modo, la Giornata Mondiale per la Sindrome di Down cesserebbe di essere un appuntamento circoscritto nel tempo per trasformarsi in un processo continuo di rielaborazione culturale, in cui il tema della disabilità viene sottratto alla marginalità e restituito alla sua dimensione pienamente politica e sociale.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ribadisce quindi che la sfida educativa non consiste semplicemente nel “includere”, ma nel ripensare radicalmente i paradigmi attraverso cui riconosciamo l’altro. Solo una scuola capace di generare visioni alternative e di immetterle nel circuito pubblico potrà contribuire a costruire una società in cui la diversità non sia oggetto di narrazione, ma soggetto di possibilità. In questa prospettiva, la proposta avanzata non rappresenta un’iniziativa isolata, bensì un modello replicabile di intervento culturale, in grado di incidere strutturalmente sul modo in cui il futuro viene immaginato e, conseguentemente, realizzato.

prof. Romano Pesavento

Presidente Nazionale CNDDU