Operazione Nostalgia debutta indoor: il 28 marzo a Roma il primo evento al Palazzo dello Sport

Comunicato stampa

A Roma il ritorno in campo di Totti e Nesta: insieme per l’Italia, a 20 anni dal trionfo mondiale di Berlino, e per la prima volta al Palazzo dello Sport

Roma, 19 marzo 2026 – Si è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione del primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, in programma sabato 28 marzo 2026 al Palazzo dello Sport.

Tra i relatori che hanno presentato l’iniziativa alla stampa erano presenti l’AD di EUR SpA, Claudio Carserà, il fondatore di Operazione Nostalgia, Andrea Bini, i calciatori Stefano Fiore e David Pizzarro, e Jimmy Ghione, speaker d’eccezione che sabato avrà il compito di intrattenere il pubblico del Palazzo dello Sport.

L’evento segna una tappa inedita all’interno di un percorso decennale che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi interpreti del calcio degli anni Novanta e Duemila, tra cui Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Rivaldo, Adriano, Gianfranco Zola e Roberto Baggio. Per la prima volta, infatti, si giocherà indoor e con la modalità del triangolare di calcio a 5. A sfidarsi saranno le rappresentative dell’Italia, dell’Europa e del resto del mondo, capitanate, rispettivamente, da Francesco Totti, da Zvonimir Boban e da Javier Zanetti.

Il Palazzo dello Sport di Roma sarà il cuore della manifestazione e, per la prima volta, aprirà le sue porte al calcio. Come di consueto, nel giorno dell’evento sarà allestito un Fan Village nelle aree esterne all’impianto, con apertura al pubblico dalle ore 10.30, dove i sostenitori provenienti da tutta Italia potranno vivere da vicino l’atmosfera della giornata e incontrare alcuni dei protagonisti.

Per Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR SpA: “Il Palazzo dello Sport è oggi l’arena per eventi e concerti al chiuso più grande della città, il nostro obiettivo è anche quello di riportare all’EUR il grande sport. In quest’ottica abbiamo accolto con grande favore Operazione Nostalgia perché la nostra società ha riconosciuto il grande valore sportivo e sociale del progetto. La nostra volontà è di ospitare stabilmente al PalaEur in un futuro prossimo eventi sportivi di primissimo livello, nazionali ed internazionali. Partiamo da Operazione Nostalgia – puntando a rendere Roma ed il PalaEur un appuntamento stabile e consolidato per i raduni indoor – per poi annunciare a breve altre importanti novità a cui stiamo lavorando”.

Andrea Bini ha sottolineato che: “Tornare a Roma, la città dove proprio 10 anni fa è stato svolto il primo Raduno di Operazione Nostalgia, è per me motivo di orgoglio e soddisfazione. Abbiamo scelto un impianto in grado di amplificare ancora di più le emozioni che un evento del genere è in grado di generare. Totti e Nesta giocheranno insieme per la prima volta in questa città, a 20 anni di distanza dal Mondiale vinto a Berlino, e insieme a loro scenderanno in campo tantissimi campioni rimasti dei cuori di tutti gli appassionati”.

Nel corso della Conferenza stampa sono state svelate le divise con cui giocheranno le tre rappresentative, prodotte per l’occasione da Adidas. Nero, verde e bianco i tre colori scelti, quelli che da sempre identificano Operazione Nostalgia.

Lo spettacolo prenderà il via dalle ore 17, con l’intrattenimento a cura di Dimensione Suono Roma. Alle ore 18 è in programma la “Love Cup”, gara a sfondo sociale che vedrà coinvolti anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e l’AD di EUR SpA, Claudio Carserà. A seguire, spazio alle esibizioni a tema dei calciatori e, dalle ore 20, al torneo principale con le selezioni di Italia, Resto d’Europa e Resto del Mondo.