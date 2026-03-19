“VIA CRUCIS”, dove il segno si fa racconto. Mostra d’arte a Bracciano

Comunicato stampa

Ho il piacere di invitarti all’inaugurazione di un percorso artistico intenso e contemplativo, dove il segno si fa racconto e la materia si trasforma in visione.

*Sabato 28 marzo*

*dalle 17:00 alle 20:00*

*Chiesa della Misericordia*

*Via Umberto I-Bracciano*

Un itinerario visivo che attraversa il dolore, la fede e la profondità dell’esperienza umana.

La mostra, curata da Massimiliano Orrú, con il patrocinio dell’Associazione “Forum Clodii”, sarà poi visitabile:

*dal 29 marzo al 4 aprile*

*10:00–12:00/16:00–18:00*

Lunedì chiuso

Un’occasione per immergersi in un dialogo silenzioso e potente tra arte e spiritualità.