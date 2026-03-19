19 Marzo, 2026
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Anguillara, centrodestra unito conferma candidatura Pizzigallo e composizione delle quattro liste di partito

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Comunicato stampa

Anguillara – “Le recenti supposizioni e ipotetici scenari comparsi su alcune testate web hanno reso necessario una riunione straordinaria dei dirigenti provinciali e coordinatori locali per sgomberare il campo da equivoci e ogni maldestro tentativo di far apparire la coalizione sabatina di centrodestra divisa e incapace di onorare il patto sancito prima di Natale, dove si confermava l’unione delle liste e la candidatura del sindaco uscente Angelo Pizzigallo”.
Così la coalizione di centrodestra di Anguillara nell’annunciare le decisioni assunte nella riunione svolta oggi pomeriggio, avvenuta alla presenza del Sen. Marco Silvestroni per FDI, Angelo Valeriani per la Lega, Paolo Toppi per Noi Moderati, Giorgio Simeoni per FI.
“Con la sottoscrizione del Sindaco uscente Angelo Pizzigallo – continua la nota – viene ritenuta fondamentale per la ricandidatura la presenza delle quattro liste di partito con i rispettivi consiglieri e assessori uscenti collocati nelle rispettive aree di appartenenza”.
“Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro di oggi – conclude il comunicato – con l’auspicio che nessuno metta più in discussione l’unità del centrodestra di Anguillara per banali quanto inopportune situazioni di comodità personale”.
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