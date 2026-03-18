18 Marzo, 2026
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Tante piccole storie a Ladispoli

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Tante piccole storie a Ladispoli

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale ricorda l’appuntamento nella biblioteca con l’evento “Tante piccole storie”: le letture di Nati per Leggere per bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli.
Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 25 marzo alle ore 16:30 con il gruppo 0-2 anni in Sala Ragazzi e il gruppo 3-6 anni in Sala Conferenze.
E’ stato deciso di modificare leggermente la fascia d’età dei due gruppi di lettura per permettere ai bambini di vivere in serenità questa esperienza.
Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.  E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!
Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.
Per prenotarsi si prega di scrivere abiblioteca@comunediladispoli.itspecificando:
– nome ed età del bambino
– cognome, nome e contatto telefonico di un genitore
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