18 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Processione patrono Ladispoli

0
140
San Giuseppe patrono di Ladispoli

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in occasione della Festa di San Giuseppe, Patrono di Ladispoli, giovedì 19 marzo 2026 si terrà la tradizionale processione religiosa per le vie cittadine.
L’appuntamento è fissato alle ore 15:30 con la partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore. Il corteo proseguirà lungo il seguente percorso: Via dei Garofani, Via Settevene Palo, Via Cagliari, Via Taranto, Piazzale Roma, Viale Italia, Piazza Marescotti, fino a raggiungere Piazza Rossellini.
La celebrazione rappresenta un momento di forte partecipazione per la comunità locale, unendo tradizione, fede e identità cittadina in una delle ricorrenze più sentite del territorio.
L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare e a vivere insieme questa importante giornata, nel rispetto delle tradizioni e dei valori condivisi.
L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Ladispoli in collaborazione con la Pro Loco Ladispoli.
Articolo precedente
Tante piccole storie a Ladispoli
Articolo successivo
A PASQUA SOSTIENI EMERGENCY CON LA “COLOMBA DI PACE” PER GARANTIRE CURE ALLE VITTIME DI GUERRA   A GAZA, IN UCRAINA, IN SUDAN.

Ultimi articoli

Società

POLO DELLA FORMAZIONE PUBBLICA, NASCE IL NUOVO CORSO PER OPERATORE ORAFO: FORMAZIONE GRATUITA E ACCESSO DIRETTO AL LAVORO

Società

Passeggiando tra sconnessioni e inciampi ad Anguillara Sabazia, la denuncia dell’Italia dei Diritti De Pierro

Società

Piano Urbano del Traffico e viabilità: sopralluogo all’incrocio tra Via Fontana Morella e via Aurelia

Eventi

“In direzione ostinata e contraria”, spettacolo teatrale a Bracciano con la partecipazione di Emergency

Società

A PASQUA SOSTIENI EMERGENCY CON LA “COLOMBA DI PACE” PER GARANTIRE CURE ALLE VITTIME DI GUERRA   A GAZA, IN UCRAINA, IN SUDAN.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it