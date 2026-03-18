Bracciano, il Consiglio respinge la mozione sull’asilo” Pasqualetti”: La scuola non si tocca!

Lunedì mattina il consiglio comunale di Bracciano ha offerto una fotografia chiara dell’azione amministrativa: pragmatismo, attenzione al sociale e gestione dei temi sensibili con una comunicazione diretta e trasparente verso i cittadini.

Ad aprire i lavori è stato il punto dedicato ai servizi sociali, da sempre uno degli assi portanti dell’attività amministrativa. Il consiglio ha approvato la proroga della convenzione del distretto socio-sanitario 4.3, un passaggio tecnico ma fondamentale per garantire la continuità dei servizi nelle more del trasferimento completo delle competenze al neocostituito Consorzio Quattropuntotre, nato dalla collaborazione tra cinque comuni del territorio. Un momento significativo è stato l’intervento dell’assessore Guitarrini, che ha tracciato un bilancio dei quattro anni di lavoro svolti: l’attivazione e il consolidamento dei LEPS (Livelli essenziali di prestazione sociale) rappresentano oggi una realtà concreta. Non uno slogan, ma un impegno quotidiano che ha richiesto programmazione, ascolto e presenza costante sul territorio.

Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’aggiornamento dell’albo comunale delle associazioni. Un dato emerge con forza: il tessuto associativo cresce. E questo, per chi conosce il valore della partecipazione civica, è un indicatore strategico. Più associazioni significa più presidio sociale, più iniziative, più comunità. Un patrimonio che l’amministrazione è chiamata non solo a registrare, ma a valorizzare con politiche mirate, come quelle portate avanti in questi anni.

Spazio poi alla pianificazione territoriale con la riadozione parziale delle tavole di analisi e progetto del Piano di Utilizzo degli Arenili a seguito di correzioni di errori materiali relativi alla perimetrazione degli ambiti delle aree oggetto di concessione demaniale. Un aggiornamento tecnico, ma necessario, che conferma l’attenzione alla gestione equilibrata delle risorse ambientali e turistiche, elemento chiave per una città come Bracciano.

Il momento più partecipato, e anche più delicato, è arrivato con la discussione della mozione presentata da Forza Italia sull’utilizzo dei locali dell’Asilo Pasqualetti come Centro Anziani. Un tema che ha toccato corde profonde, come dimostrato dalla numerosa presenza in aula di cittadini, bambini, insegnanti e famiglie.

La mozione non è stata approvata (voto favorevole dei consiglieri Riccioni, Bonaccioli e Bergodi; astenuti Tondinelli, Alimenti, Marini, Ambrogi e Leoni; contraria l’amministrazione Crocicchi), ma il vero focus comunicativo è stato il messaggio politico chiaro lanciato dall’amministrazione. Il Sindaco Crocicchi e l’assessore Guitarrini hanno ribadito con fermezza una linea precisa: l’Asilo Pasqualetti, finché resterà in carica questa amministrazione, resterà una scuola. Una dichiarazione netta, che ha rassicurato immediatamente i presenti.

Allo stesso tempo, è stata riconosciuta la necessità di trovare una soluzione adeguata per il Centro Anziani. L’amministrazione ha garantito, anche ai frequentatori del Centro presenti, di essere al lavoro per individuare una sede idonea, indicando nel frattempo gli spazi dell’archivio storico di Piazza Mazzini come soluzione temporanea per attività compatibili.

La reazione del pubblico è stata significativa: i più giovani, insieme alle loro insegnanti e ai genitori, hanno lasciato l’aula rassicurati.

In chiusura, il consiglio ha affrontato un altro dossier strategico: il progetto di rigenerazione urbana del lungolago Argenti, ormai in fase di completamento. È stato acquisito il parere favorevole di ammissibilità alla deroga ex art. 14 delle Norme tecniche di attuazione del PTPR da parte della Soprintendenza; il consiglio ha preso atto del provvedimento, procedendo alla riadozione degli elaborati aggiornati costituenti la variante urbanistica puntuale al PRG relativa alla rimodulazione delle aree a parcheggio connesse al progetto di rigenerazione urbana del lungolago Argenti. La proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza di governo. Un passaggio decisivo per uno degli interventi più rilevanti per il futuro della città, che punta a coniugare valorizzazione paesaggistica, fruibilità e sviluppo sostenibile.

In sintesi, quello di lunedì è stato un consiglio comunale che ha unito tecnica e politica, ascolto e decisione. Un equilibrio non sempre scontato, ma fondamentale per amministrare territori complessi e comunità vive come quella di Bracciano.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone