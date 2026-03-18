Solidarietà in ospedale: Salvamamme e Policlinico Umberto I insieme per i “Kit Care con Amore”, segno tangibile di attenzione e solidarietà all’interno dei luoghi di cura

Comunicato stampa

– Un’iniziativa solidale che prevede la distribuzione, attraverso gli ospedali, di kit contenenti beni essenziali per la cura di neonati, bambini, anziani e persone in condizioni di fragilità o emergenza. Al via il progetto “Kit Care con Amore”, presentato oggi dall’Associazione Salvabebè Salvamamme e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma per offrire un aiuto concreto e tempestivo nei momenti più delicati legati alla malattia e alla fragilità sociale.

I “Kit Care con Amore”, pensati per portare un segno tangibile di attenzione e solidarietà all’interno dei luoghi di cura, contengono beni essenziali per la cura e l’assistenza (pigiami, intimo, pantofole, prodotti per l’igiene) e sono accompagnati da un messaggio di vicinanza rivolto alle persone che stanno attraversando situazioni di difficoltà. Un’iniziativa che dimostra come il mondo del volontariato e il sistema sanitario pubblico possano collaborare virtuosamente; da un lato l’esperienza ultratrentennale dell’Associazione Salvabebè Salvamamme, impegnata nel sostegno a persone in condizioni di disagio socioeconomico, emarginazione e fragilità; dall’altro il Policlinico Umberto I, che attraverso la propria rete assistenziale contribuisce a intercettare i bisogni delle persone più vulnerabili e a favorire la distribuzione degli aiuti.

Il progetto, attivo ormai da anni grazie all’impegno dei volontari, riceve oggi anche il sostegno della Fondazione BCC Roma ETS, che ha destinato un contributo di 10.000 euro per ampliare il numero di kit messi a disposizione e rafforzare ulteriormente l’azione di supporto.

“Salvamamme è fondamentale perché complementare al lavoro che come ospedale svolgiamo quotidianamente nell’accogliere uomini e donne con fragilità – ha dichiarato Fabrizio d’Alba Direttore generale del Policlinico Umberto I – Salvamamme è una realtà concreta che aiuta le persone che arrivano con nulla ad avere una dignità, tutto ciò che le mette in condizioni di vivere il percorso in ospedale con la dignità che è dovuta. Questo è un bel esempio di sinergia, di filiera e di complemento tra un’attività istituzionale a valore aggiunto che una grande azienda ospedaliera come la nostra svolge nel prendersi cura delle persone che ne hanno bisogno e le associazioni che colmano quello che noi non possiamo dare, in una logica collettiva di supporto ai fragili”.

“L’Associazione Salvabebè-Salvamamme, insieme alla sua Presidente Maria Grazia Passeri, dimostrano, ancora una volta, tutta la loro sensibilità e impegno, che giornalmente mettono al servizio di persone fragili per aiutarle ed assisterle nelle esigenze primarie. Un grazie quindi a questa associazione così qualificata per tutto ciò che fa quotidianamente”, ha dichiarato

Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio.

“Il progetto Kit Care con Amore è un esempio concreto di solidarietà che si traduce in aiuto reale per chi vive momenti di difficoltà”, ha affermato Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina. “Da anni Salvamamme svolge a Roma un lavoro prezioso, al fianco di donne, madri e famiglie con interventi tempestivi e vicini ai bisogni delle persone. Iniziative come queste dimostrano quanto sia fondamentale costruire una rete stabile tra istituzioni, strutture sanitarie e associazioni del territorio. Solo facendo squadra possiamo intercettare il disagio e trasformarlo in opportunità di sostegno e inclusione. Roma ha bisogno di queste alleanze per rafforzare una comunità più attenta, solidale e capace di non lasciare indietro nessuno”.

“Il sostegno al territorio, prioritario per BCC di Roma, si articola non solo attraverso l’attività creditizia, ma anche supportando iniziative meritevoli, in particolar modo quelle realizzate da coloro che si occupano delle fasce più disagiate della società” ha detto il Presidente della BCC di Roma, Maurizio Longhi. “Per questo, attraverso la Fondazione BCC di Roma ETS, abbiamo deciso di sostenere il progetto Kit Care con Amore dell’Associazione Salvamamme, nella piena convinzione che il sostegno alle donne, alle neo mamme e ai loro bimbi, ancor di più in questa fase storica, debba essere una prioritàda perseguire”.

“Kit Care con Amore è nato come tutti i progetti di Salvamamme per rispondere ai bisogni della gente”, ha affermato Grazia Passeri, Presidente Salvamamme. “Le richieste continue che ci arrivano stimolano la nostra sensibilità a pensare progetti fattivi e per realizzarli cerchiamo alleati. Nelle amministrazioni, nel mondo istituzionale, nella collaborazione con aziende generose e donatori privati. La rete sociale è la linfa che permette al Salvamamme di rispondere a chi chiede aiuto”.