18 Marzo, 2026
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Una casa per Spino.

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Ho 2/3 anni, sono uno spinoncino dolcissimo ma da quando sono entrato in canile mi sembra di aver perso tutto. Sono arrivato smarrito, probabilmente qualcuno per un pò mi ha cercato, poi più nulla.

Ora vivo dietro delle sbarre, confuso e disperato. Guardo chi passa con occhi pieni di speranza, a voler chiedere soltanto una cosa: “Perchè mi avete lasciato qui?”.

Sono buono, tenero, ho un bisogno infinito di contatto, nel box mi dispero, non capisco questa vita fatta di cemento, freddo e solitudine.

Non credo di aver problemi a convivere nè con maschi nè con femmine, ho un carattere affabile e adattivo.

Taglia media contenuta, peso tra i 15 e i 20 kg, sano, vaccinato e sterilizzato.

Ho ancora tutta la vita davanti…ma non voglio passarla dietro queste sbarre.

Portami a casa con te. Sono a Bracciano, info 347.0329866

Se nessuno mi vedrà, resterò solo un altro cane dimenticato in un box.

 

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