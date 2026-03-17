18 Marzo, 2026
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Facciamo sentire la voce del NO, la manifestazione a Roma

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Comunicato stampa

mancano pochissimi giorni al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, e l’impegno della nostra comunità in questa campagna è stato fondamentale. Ora entriamo nella fase decisiva: è il momento di esserci, insieme, anche nelle piazze.

Questo referendum sulla cosiddetta riforma della giustizia non prevede quorum: vince semplicemente chi ottiene un voto in più. Proprio per questo, ogni persona che riusciamo a coinvolgere può fare la differenza.

Per questo è importante ritrovarci, farci vedere, parlare con le persone: portare nelle piazze le ragioni del NO e costruire insieme gli ultimi giorni di mobilitazione.

Mercoledì 18 marzo alle ore 17 ci ritroveremo in Piazza del Popolo a Roma per una grande manifestazione pubblica. Il Partito Democratico parteciperà alla piazza convocata dal comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale, insieme a tante cittadine e cittadini, associazioni e realtà civiche che credono nella difesa della nostra Costituzione.

Il referendum non è una questione tecnica o lontana dalla vita quotidiana: riguarda il funzionamento delle nostre istituzioni, l’equilibrio dei poteri e la qualità della democrazia nel nostro Paese.

Appuntamento a Roma
Mercoledì 18 marzo – ore 17:00
Piazza del Popolo

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