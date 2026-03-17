Controllo del territorio: consegnati attestati, nomine e giuramento agli addetti al controllo e alla vigilanza ausiliaria

Comunicato stampa

Si è svolta questo pomeriggio, presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci”, la cerimonia di consegna degli attestati di formazione e il giuramento degli addetti al controllo e alla vigilanza ausiliaria, alla presenza del Sindaco Marco Piendibene.

I candidati hanno portato a termine il percorso formativo previsto dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione n. 109/2025, conseguendo l’idoneità a seguito del superamento dell’esame finale.

L’iniziativa rientra nella strategia dell’Amministrazione comunale atta a rafforzare il sistema di monitoraggio e di controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale, al decoro urbano e al rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

“Con questa cerimonia – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – offriamo concretezza ad un percorso amministrativo e formativo che punta a rendere il nostro territorio più sicuro e più ordinato; gli addetti alla vigilanza ausiliaria rappresentano un presidio essenziale, capace di potenziare l’azione della Polizia Locale e di contribuire in modo significativo alla prevenzione e al rispetto delle regole. Non si tratta soltanto di un rafforzamento operativo, ma di un investimento sulla cultura della legalità e della responsabilità civica”.

“Vogliamo costruire una comunità in cui il rispetto delle norme sia condiviso e partecipato – ha riferito il delegato alla Polizia Locale Flavio Fustaino – e in questo gli operatori che oggi entrano in servizio avranno un ruolo fondamentale. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale tutta e l’augurio di buon lavoro, con la consapevolezza che sapranno svolgere questo incarico con professionalità, con profondo senso del dovere e con attenzione nei confronti dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere politiche attive per la sicurezza e per la qualità della vita della collettività.