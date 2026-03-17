“Per difendere la Costituzione”, l’iniziativa del PD a Civitavecchia

Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Civitavecchia promuove per venerdì 20 marzo alle ore 17, presso l’Aula Consiliare Pucci, l’iniziativa pubblica “Per difendere la Costituzione”, un appuntamento aperto alla città in vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Sarà un momento di confronto di particolare rilievo, innanzitutto per la qualità delle presenze che hanno scelto di essere a Civitavecchia. Interverranno infatti il sindaco Marco Piendibene, il segretario regionale del PD Lazio Daniele Leodori, la consigliera regionale Michela Califano, Francesca Romano per i Giovani Democratici di Civitavecchia, Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, e Giovanni Bachelet, presidente del Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”.

In queste settimane Giovanni Bachelet è stato uno dei riferimenti nazionali più autorevoli della campagna per il No e sta portando in tutta Italia una riflessione pubblica sui rischi che questa riforma apre per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e per l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Il Comitato che presiede è oggi uno dei principali punti di aggregazione della mobilitazione civile contro la riforma.

Per il PD di Civitavecchia, avere insieme nella stessa iniziativa rappresentanti istituzionali, dirigenti politici regionali, associazioni democratiche e voci autorevoli della società civile significa offrire alla città un’occasione vera di approfondimento e di partecipazione. Non una passerella, ma un confronto serio su una scelta che tocca da vicino la qualità della nostra democrazia.

Difendere la Costituzione vuol dire difendere l’equilibrio tra i poteri, la tenuta delle garanzie democratiche e il principio per cui la giustizia deve restare autonoma da ogni pressione politica. Per questo invitiamo cittadine e cittadini a partecipare numerosi a un incontro che parla del futuro delle istituzioni repubblicane e della tenuta dello Stato di diritto.

Partito Democratico di Civitavecchia