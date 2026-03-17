CANALE MONTERANO: UN DEFIBRILLATORE SEMPRE PRESENTE CON LA NOSTRA PROTEZIONE CIVILE

Dalla pagina Facebook del Comune

“Ieri il nostro Consigliere Delegato alla Sicurezza Joao Vitor Cersosimo ha preso parte alla cerimonia di consegna dei defibrillatori assegnati in comodato d’uso gratuito a 100 gruppi di volontari di Protezione Civile.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del Direttore dipartimento protezione Civile e NUE112 Massimo La Pietra, del Direttore Generale di ARES 118 Narciso Mostarda, del Consigliere regionale delegato alla Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli e del Presidente della Commissione Protezione Civile Nazzareno Neri.