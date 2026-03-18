POLO DELLA FORMAZIONE PUBBLICA, NASCE IL NUOVO CORSO PER OPERATORE ORAFO: FORMAZIONE GRATUITA E ACCESSO DIRETTO AL LAVORO

Comunicato stampa

La presentazione ufficiale il 25 marzo al Metropolitan Urban Center.

L’offerta della formazione professionale di Città Metropolitana di Roma Capitale si amplia: a settembre 2026 prenderà infatti avvio il corso triennale per Operatore Orafo, con 25 posti disponibili, pensato per favorire un rapido e concreto inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L’attività formativa, completamente gratuita, è realizzata nell’ambito del progetto del Polo Pubblico della Formazione.

La presentazione ufficiale è mercoledì 25 marzo, ore 16:30, presso il Metropolitano Urban Center di Viale Manzoni 34 a Roma.

Il corso

Il percorso, rivolto a giovani tra i 14 e i 18 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competenze tecniche altamente richieste nel settore dell’artigianato orafo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Polo Pubblico della Formazione e importanti realtà istituzionali e produttive del territorio, tra cui Fondazione Bulgari, CNA Rete Orafi Romani, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi di alta qualità e rafforzare il collegamento tra sistema educativo e tessuto produttivo.

Il corso si svolgerà presso il Centro di Formazione Professionale “Ernesto Nathan”, in via Ugo Tabi 6, attualmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

Lavori in corso al CFP Nathan

Il progetto prevede l’adeguamento funzionale dell’edificio, la messa in sicurezza e una significativa riqualificazione degli spazi del CFP “Nathan”.

L’intervento comprende anche la realizzazione di nuovi laboratori, tra cui quelli dedicati all’oreficeria, che saranno dotati di tecnologie avanzate grazie al contributo della Fondazione Bulgari, progettati per rispondere pienamente alle esigenze formative di un settore che richiede elevati standard tecnici e artigianali.

L’intervento, parte integrante del programma del Polo Pubblico della Formazione, mira a garantire spazi moderni, sicuri e adeguati alle esigenze didattiche.

Il corso

Il percorso formativo sarà strutturato secondo il Modello Duale, che integra formazione in aula, attività laboratoriale e periodi di apprendimento in azienda. Durante il triennio sono previsti anche percorsi di alternanza rafforzata e opportunità di apprendistato presso le imprese orafe del territorio.

Grazie all’accordo tra Città Metropolitana di Roma Capitale e CNA Rete Orafi Romani, sarà dunque, consolidato il collegamento tra formazione e mondo produttivo, favorendo l’inserimento professionale degli studenti.

Sono previsti, inoltre, seminari esperienziali presso aziende orafe e attività di orientamento per accompagnare i candidati nella scelta del percorso formativo.

form di iscrizione . Per partecipare alla presentazione del 25 marzo è necessario registrarsi compilando il

Ufficio comunicazione CMRC