Passeggiando tra sconnessioni e inciampi ad Anguillara Sabazia, la denuncia dell’Italia dei Diritti De Pierro

Comunicato stampa

” Un sindaco dovrebbe sempre avere cura del territorio che amministra ma a giudicare dalle numerose segnalazioni del movimento Italia dei Diritti De Pierro attraverso la responsabile territoriale Ylenia Massimini sembra che ad Anguillara Sabazia non sia proprio così; e tra poco si vota”

Roma 18 marzo 2026: Anguillara Sabazia è sicuramente uno dei comuni dove il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro si sta dedicando maggiormente per segnalare le anomalie che si riscontrano sul territorio. E’ ancora la responsabile per l’Area del Lago di Bracciano Ylenia Massimini a segnalare una situazione che, oltre a essere indecorosa per il paese, potrebbe anche creare pericoli alla cittadinanza:” Ci troviamo in piazza del Molo ad Anguillara Sabazia e riscontriamo parecchie situazioni che mostrano tutte le carenza di questa amministrazione nel gestire il territorio.

La pavimentazione è sconnessa con i mattoni che sono rotti o comunque rialzati dal suolo creando pericolo di inciampo per le persone che frequentano questa passeggiata pedonale. Inoltre si notano muretti adiacenti alle panchine con il rivestimento rotto e, per non farsi mancare niente, una fontanella perde acqua.

Vorremmo capire il perché di tutto questo degrado ad Anguillara Sabazia, forse il sindaco – conclude la Massimini – non ha così a cuore il territorio come vuole far credere”? Immancabile il commento di Carlo Spinelli segretario provinciale romano IdD e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro:” Un sindaco dovrebbe sempre avere cura del territorio interessato dal comune che guida, ma ad Anguillara Sabazia questo non sembra accadere, almeno da quanto si evince dalle numerose segnalazioni che la brava Ylenia Massimini continua a porre all’attenzione mediatica.

Le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Anguillara Sabazia sono ormai prossime e il nostro movimento si presenterà ai cittadini con la candidata a sindaco Sandra Germogli, professionista esemplare, sempre dalla parte del cittadino e con una conoscenza profonda del territorio.

A quesl punto la palla passerà ai cittadini di Anguillara Sabazia, gli unici deputati a decidere a chi sarà affidata la guida del comune per i prossimi cinque anni; continuare a vivacchiare in un paese spesso trascurato o decidere di cambiare e a quel punto – conclude Spinelli – Italia dei Diritti sarà pronta a a soddisfare le esigenze dei cittadini e del territorio nel quale gli stessi vivono”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma