“IO NON PARLO RUSSO” PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI JANA KARSAIOVA’ ALLA LIBRERIA SCRITTI E MANOSCRITTI DI LADISPOLI

Comunicato stampa

sabato 21 marzo alle ore 18.00 Jana Karšaiová presenta in libreria IO NON PARLO RUSSO pubblicato da Feltrinelli editore.

Con il suo sguardo rivolto verso quell’Est a cui ormai si richiama una porzione rilevante dell’Occidente, Jana Karšaiová scrive un romanzo lucido, politico e incalzante, ricco di colpi di scena. Un invito a restare vigili, nella convinzione che il futuro è qualcosa che si costruisce – e si deve difendere – ogni giorno.

“Ho sentito dire, o forse l’ho letto da qualche parte, che ciascuno ha un numero finito di battiti del cuore per una vita, solo quella cifra e basta. Io li sprecavo sempre ai confini.”

Jana Karšaiová (Bratislava 1978) ha iniziato a imparare l’italiano da autodidatta nel 2002. Ha vissuto a Praga, a Ostia, a Verona dove ha lavorato come attrice. Dopo una lunga assenza, ha ripreso a lavorare in campo teatrale conducendo laboratori e iniziato a frequentare corsi di scrittura. Il suo racconto “Sindrome Italia” è stato pubblicato sulla rivista letteraria “Nuovi Argomenti”. Divorzio di velluto è il suo primo romanzo.

Dialoga con lei Irene Donini

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione.

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