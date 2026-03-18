19 Marzo, 2026
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“IO NON PARLO RUSSO” PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI JANA KARSAIOVA’ ALLA LIBRERIA SCRITTI E MANOSCRITTI DI LADISPOLI

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Io non parlo russo presentato a Ladispoli

Comunicato stampa

sabato 21 marzo alle ore 18.00 Jana Karšaiová presenta in libreria IO NON PARLO RUSSO pubblicato da Feltrinelli editore.

Con il suo sguardo rivolto verso quell’Est a cui ormai si richiama una porzione rilevante dell’Occidente, Jana Karšaiová scrive un romanzo lucido, politico e incalzante, ricco di colpi di scena. Un invito a restare vigili, nella convinzione che il futuro è qualcosa che si costruisce – e si deve difendere – ogni giorno.

“Ho sentito dire, o forse l’ho letto da qualche parte, che ciascuno ha un numero finito di battiti del cuore per una vita, solo quella cifra e basta. Io li sprecavo sempre ai confini.”

Jana Karšaiová (Bratislava 1978) ha iniziato a imparare l’italiano da autodidatta nel 2002. Ha vissuto a Praga, a Ostia, a Verona dove ha lavorato come attrice. Dopo una lunga assenza, ha ripreso a lavorare in campo teatrale conducendo laboratori e iniziato a frequentare corsi di scrittura. Il suo racconto “Sindrome Italia” è stato pubblicato sulla rivista letteraria “Nuovi Argomenti”. Divorzio di velluto è il suo primo romanzo.

Dialoga con lei Irene Donini

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione.

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