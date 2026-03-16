𝙉𝙖𝙩𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝙇𝙚𝙜𝙜𝙚𝙧𝙚 2026: 𝙖𝙥𝙥𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝘽𝙞𝙗𝙡𝙞𝙤𝙩𝙚𝙘𝙖! 

Comunicato stampa
Appuntamento:
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 | ⌚️ 𝟏𝟓:𝟎𝟎
Aspettiamo tutti i bambini DAI 3 AI 6 ANNI per ascoltare le storie dei libri selezionati per il Premio Nati per Leggere – Sezione Crescere con i Libri 2026. Il tema di quest’anno è: “Quante domande: bambine e bambini alla ricerca dei perché”.
Dopo aver ascoltato tutte le storie, i piccoli partecipanti potranno votare la loro storia preferita e contribuire così alla scelta del libro vincitore!
Un’occasione per avvicinare i bambini al piacere della lettura e condividere bei momenti in biblioteca.
Ingresso libero!