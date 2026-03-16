16 Marzo, 2026
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All’Argot Studio Roberto Latini torna a Shakespeare con un’esperienza immersiva tra parola, suono e immaginazione

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Amleto al buio

Comunicato stampa

All’Argot Studio di Roma, il ritorno di Roberto Latini all’opera di William Shakespeare si trasforma in un attraversamento poetico della tragedia, in cui la scena diventa spazio d’ascolto e l’immaginazione dello spettatore, stimolata dall’utilizzo di cuffie, entra a far parte dell’opera. Dal 26 al 29 marzo 2026, ospite dello storico spazio in Trastevere, Amleto al buio: un progetto di e con Roberto Latini, con musiche e suono di Gianluca Misiti, prodotto dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi.

Dopo alcuni anni, Roberto Latini torna a confrontarsi con Hamlet, il “sempre presente”: atteso, evocato, sospeso nel tempo. Il progetto nasce da un passo indietro necessario per poterne compiere uno ulteriore, recuperando e rilanciando l’esperienza di Die Fortinbrasmaschine. In questa nuova tappa, le parole vengono ricollocate in uno spazio di immaginazione radicale, dove il testo non è soltanto pronunciato ma reinventato, corpo sonoro e materia viva.

In Amleto al buio la figura del principe di Danimarca si moltiplica: Shakespeare dialoga con Heiner Müller, altri poeti e le molte riscritture che nel tempo hanno attraversato il mito di Amleto. La tragedia non viene rappresentata secondo una forma tradizionale: viene attraversata. Le parole diventano eco, respiro, pensiero in movimento, mentre il teatro si trasforma in uno spazio mentale in cui la drammaturgia si realizza nella relazione tra voce, silenzio e ascolto.

Elemento centrale dell’esperienza è la dimensione immersiva: gli spettatori, dotati di cuffie, partecipano a un ascolto condiviso e allo stesso tempo intimo. Il suono, elaborato da Misiti, costruisce un paesaggio acustico che avvolge e guida lo spettatore in una dimensione onirica. In questo dispositivo, l’immagine non è mostrata ma evocata, affidata alla percezione individuale. Il buio diventa così una condizione creativa, uno spazio aperto in cui ciascuno può generare le proprie visioni interiori.

Maggiori informazioni: www.teatroargotstudio.com

AMLETO AL BUIO

di e con Roberto Latini
musiche e suono Gianluca Misiti
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

Agenzia di Comunicazione e Marketing | Ufficio stampa e Digital PR | Promozione 2.0

Edoardo Borzi – Responsabile Comunicazione

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