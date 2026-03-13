Ladispoli porta alla Borsa Mediterranea del Turismo il lavoro di analisi e programmazione sul turismo cittadino sviluppato negli ultimi tre anni.

Comunicato stampa

Nella giornata di oggi l’Assessore al Turismo Marco Porro è partito alla volta di Napoli per partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati agli operatori e alle istituzioni del settore.

L’occasione sarà dedicata alla presentazione del report triennale sul turismo di Ladispoli, un lavoro di studio e monitoraggio che analizza l’evoluzione dei flussi turistici e il loro impatto sull’economia locale.