MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA: “ILARIA  ALPI, 20 MARZO A VIGNA CLARA COMMEMORAZIONE E APPOSIZIONE TARGA”

Comunicato stampa

“In ricordo di Ilaria Alpi, la giornalista assassinata 32 anni fa insieme al cineoperatore Miran Hrovatin a Mogadiscio dove lavoravano come inviati per il TG3, il prossimo 20 marzo ci ritroveremo a Vigna Clara per una cerimonia di commemorazione e per lo svelamento di una targa in sua memoria.

Insieme all’Associazione Articolo 21, a partire dalle 11.30 ai Giardini di Piazza Stefano Jacini, si svolgerà un momento di ricordo alla presenza delle Istituzioni, di amici e colleghi della giornalista e di una scuola del territorio, per poi proseguire in via Napoleone Colajanni per lo svelamento della targa che sarà apposta sulla facciata del palazzo in cui la giornalista è nata e cresciuta.

In tutti questi anni non abbiamo mai dimenticato Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, una morte tragica ancora avvolta nel mistero che porta tuttora con sé numerosi interrogativi. L’appuntamento del prossimo 20 marzo rafforza il legame profondo della giornalista con il nostro territorio, a custodia del suo ricordo e della sua integrità, affinché dopo oltre trent’anni si possa arrivare finalmente alla verità di questa triste vicenda.”

Così in una nota il Presidente e il Vice Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e Alessandro Cozza.