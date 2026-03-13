13 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA: “ILARIA  ALPI, 20 MARZO A VIGNA CLARA COMMEMORAZIONE E APPOSIZIONE TARGA”

0
87

Comunicato stampa

“In ricordo di Ilaria Alpi, la giornalista assassinata 32 anni fa insieme al cineoperatore Miran Hrovatin a Mogadiscio dove lavoravano come inviati per il TG3, il prossimo 20 marzo ci ritroveremo a Vigna Clara per una cerimonia di commemorazione e per lo svelamento di una targa in sua memoria.

Insieme all’Associazione Articolo 21, a partire dalle 11.30 ai Giardini di Piazza Stefano Jacini, si svolgerà un momento di ricordo alla presenza delle Istituzioni, di amici e colleghi della giornalista e di una scuola del territorio, per poi proseguire in via Napoleone Colajanni per lo svelamento della targa che sarà apposta sulla facciata del palazzo in cui la giornalista è nata e cresciuta.

In tutti questi anni non abbiamo mai dimenticato Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, una morte tragica ancora avvolta nel mistero che porta tuttora con sé numerosi interrogativi. L’appuntamento del prossimo 20 marzo rafforza il legame profondo della giornalista con il nostro territorio, a custodia del suo ricordo e della sua integrità, affinché dopo oltre trent’anni si possa arrivare finalmente alla verità di questa triste vicenda.”

Così in una nota il Presidente e il Vice Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e Alessandro Cozza.

Articolo precedente
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: TORNA “LA SCUOLA DI TONINO L’INVISIBILE”. 28 POSTI NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
Articolo successivo
Ladispoli porta alla Borsa Mediterranea del Turismo il lavoro di analisi e programmazione sul turismo cittadino sviluppato negli ultimi tre anni.

Ultimi articoli

Cultura

Pietro Grasso emoziona Cerveteri davanti a oltre duecento studenti delle scuole medie e tantissimi cittadini

Società

Svelati i carri dei Rioni della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino di Cerveteri

Cultura

MONTECRISTO”: LA LEZIONE DI FRANCESE DIVENTA EMOZIONE. GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO AL TEATRO ORIONE DI ROMA

Cultura

Le radici dell’Aviazione dell’Esercito

Società

Ladispoli porta alla Borsa Mediterranea del Turismo il lavoro di analisi e programmazione sul turismo cittadino sviluppato negli ultimi tre anni.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it