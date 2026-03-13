SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: TORNA “LA SCUOLA DI TONINO L’INVISIBILE”. 28 POSTI NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

Comunicato stampa

Torna per il secondo anno consecutivo “La Scuola di Tonino l’Invisibile”, il progetto di Servizio Civile Universale 2026 realizzato con Arci Servizio Civile, che mette a disposizione 28 posti nei Centri Metropolitani di Formazione Professionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a un’esperienza formativa e retribuita nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con attività di supporto allo studio, laboratori educativi, iniziative di socializzazione e accompagnamento degli studenti nei percorsi formativi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione, offrendo ai volontari l’opportunità di sviluppare competenze educative e relazionali, utili sia per chi frequenta l’università, sia per chi vuole costruirsi un futuro professionale in ambito educativo, scolastico e sociale.

Il progetto si ispira al racconto “Tonino l’Invisibile” di Gianni Rodari, simbolo del diritto di ogni ragazzo a essere visto, ascoltato e valorizzato.

I 28 posti disponibili – di cui 8 riservati a giovani con minori opportunità economiche (ISEE ≤ 15.000 euro) – sono distribuiti nei Centri di Formazione Professionale di Acilia, Adriatico, Castel Fusano, Cave, Civitavecchia e Marino.

Il servizio civile ha durata di 12 mesi – per un totale di 1.145 ore complessive – e prevede un assegno mensile di 519,47 euro.

La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Scadenza: 8 aprile 2026 alle ore 14:00.

Per i dettagli visita:

Centri di Formazione professionale di Città metropolitana di Roma Capitale