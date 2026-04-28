Poste Italiane: gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Nicolini di Capranica – primaria Dante Alighieri di Vejano IN visita all’ufficio postale di Via UMBERTO

Comunicato stampa

Al termine della visita gli alunni hanno consegnato le loro letterine nelle mani del personale dell’ufficio postale.

Viterbo, 28 aprile 2026 – Sedici alunni della classe IV A scuola primaria Dante Alighieri di Vejano, plesso dell’Istituto Comprensivo G. Nicolini di Capranica, si sono recati alcuni giorni fa nell’ufficio postale cittadino di via Umberto per una visita guidata.

Accompagnati da una loro docente, i piccoli studenti sono stati accolti dal personale di Poste Italiane e sono stati accompagnati e seguiti in un percorso conoscitivo finalizzato a descrivere le molteplici attività che gli impiegati svolgono quotidianamente all’interno dell’ufficio postale, con un approfondimento sul tema della filatelia.

Molti sono stati gli spunti per i piccoli alunni che hanno interagito con il personale chiedendo ulteriori dettagli e informazioni e manifestando particolare interesse sulle tematiche legate alle varie tappe del viaggio che compiranno le loro letterine dal momento dell’affidamento agli operatori di sportello fino alla consegna al destinatario, oltre alla storia del francobollo e il perché del suo utilizzo, l’evoluzione dei processi di consegna della corrispondenza, l’importanza della figura del portalettere e soprattutto l’importanza e il valore della scrittura.

Al termine della visita gli alunni hanno consegnato le loro letterine nelle mani del personale dell’ufficio postale.

L’importanza, l’attualità e il valore della scrittura, nelle parole dell’insegnante Domenica Cutrì: L’attività di spedire una lettera dall’ufficio postale rappresenta un compito di realtà d’eccellenza perché trasforma un apprendimento teorico in un’azione civica e sociale concreta. Compilare correttamente la busta, distinguendo la collocazione del francobollo, dell’indirizzo del destinatario e del mittente, comprendere il percorso fisico del testo epistolare, dal momento della consegna allo sportello alla distribuzione finale, sapersi orientare e comportare in modo adeguato in un ufficio postale e riconoscerlo come un nodo di connessione fondamentale per la comunità sono tutti obiettivi che ci permettono di avere un confronto con l’istantaneità della messaggistica digitale, poiché aspettare che la propria lettera venga recapitata, educa i bambini, e non solo, alla pazienza e al valore del tempo nella comunicazione.”