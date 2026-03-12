Encomio pubblico del sindaco di Civitavecchia

Comunicato stampa

Il Sindaco di Civitavecchia intende rivolgere un pubblico encomio all’appuntato scelto Andrea Pernici, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Civitavecchia, per il coraggio e il senso del dovere dimostrati durante il drammatico incendio avvenuto in via Bramante. Secondo quanto riportato, il militare, vedendo fumo e fiamme uscire dal palazzo, è entrato nello stabile e ha tratto in salvo una mamma e un bambino di sei anni, prima di essere costretto a fermarsi per la densità del fumo.

“In momenti tragici come questo, che hanno colpito profondamente tutta la nostra comunità, è giusto riconoscere il valore di chi, senza esitazione, mette a rischio la propria incolumità per salvare quella degli altri. Andrea Pernici ha compiuto un gesto di grande coraggio, umanità e spirito di servizio, onorando la divisa che indossa e dando un esempio altissimo di dedizione al bene comune”.

L’Amministrazione comunale, nel rinnovare il proprio cordoglio per la vittima della tragedia di via Bramante e la vicinanza a tutte le persone coinvolte, esprime gratitudine alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e a tutti gli operatori intervenuti in quelle ore drammatiche. La città saprà stringersi nel dolore, ma anche custodire la memoria di chi ha saputo agire con coraggio nel momento più difficile.