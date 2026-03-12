“Eccellenze dello Sport 2025”: al Teatro Traiano premiate società e atleti di Civitavecchia

Comunicato stampa

Si è svolta ieri pomeriggio presso il Teatro Traiano la cerimonia “Eccellenze dello Sport 2025”, promossa dall’Ufficio Sport del Comune di Civitavecchia, con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Lazio.

La manifestazione ha rappresentato un momento molto significativo concernente lo sport cittadino, offrendo un riconoscimento pubblico alle società e agli atleti che con il loro impegno hanno contribuito alla crescita sportiva e sociale della città.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco, Marco Piendibene, il presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, le consigliere regionali Emanuela Mari e Marietta Tidei, il Delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni cittadine.

La cerimonia si è rivelata l’occasione per riconoscere il lavoro quotidiano svolto dalle società sportive del comprensorio valorizzando, al tempo stesso, i numerosi risultati individuali di caratura nazionale ed internazionale.

Nel corso della serata, sono state premiate 24 società sportive, con 186 atleti medagliati, 23 atleti premiati con targa con due premi speciali, a testimonianza della vitalità dello sport civitavecchiese. Sul palco si sono alternate discipline molto diverse tra loro, dalla ginnastica artistica all’atletica, dal nuoto alla pallanuoto, dall’hockey inline alla vela e al windsurf, fino alla pallavolo, al calcio, al tennis, alla pallamano etc.

La manifestazione ha inoltre incluso un riconoscimento assegnato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

”Eccellenze dello Sport è molto più di una premiazione – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. È un momento in cui la città riconosce il valore del lavoro quotidiano delle società sportive, degli allenatori, delle famiglie e soprattutto dei tanti giovani che attraverso lo sport imparano il rispetto delle regole, il sacrificio e il senso di comunità”.

”Questa manifestazione – ha aggiunto il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico – rappresenta sia un premio per le nostre eccellenze sportive civitavecchiesi che un ringraziamento concreto alle società sportive che ogni giorno lavorano sul territorio, con dedizione, con passione e con competenza. Dietro ogni risultato raggiunto, ci sono allenamenti, sacrifici, educazione e valori che contribuiscono alla crescita dei nostri giovani e che rafforzano il tessuto sociale della città”.

La serata ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, tra atleti, dirigenti sportivi, familiari e cittadini, confermando ancora una volta il ruolo centrale dello sport nella vita sociale e culturale di Civitavecchia.