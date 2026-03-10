10 Marzo, 2026


“Pagine Dipinte: Arte e territori un ponte tra letteratura e acquerello” alla biblioteca di Ladispoli

Comunicato stampa

L’amministrazione comunale informa che, nella Biblioteca di Ladispoli, continuano gli appuntamenti dedicati agli adulti dai 60 anni in su, con “Pagine Dipinte: Arte e territori un ponte tra letteratura e acquerello”.

Con questo progetto la Biblioteca vuole offrirvi un percorso creativo che, partendo dai testi in espressione artistica della Biblioteca e utilizzando il territorio Ceretano-Sabatino come musa ispiratrice, vi faccia riscoprire il piacere di leggere e di conoscere nuovi mondi.

Ogni sessione inizierà infatti con la lettura di un brano e permetterà ai partecipanti di reinterpretare i contenuti attraverso la trasparenza e la fluidità dell’acquerello.  Gli incontri si svolgeranno la mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:30 nelle seguenti date: 18 marzo, 8 e 22 aprile, 6 e 20 maggio, 3 giugno.

“Pagine dipinte” è una delle attività di “Legàmi in Biblioteca”, progetto della Biblioteca, realizzato con il contributo della Regione Lazio. Legge 24/19 – Piano annuale 2025, che prevede iniziative dedicate alle persone over 60, volte a rafforzare il senso trasformativo della lettura per contrastare l’isolamento e la solitudine e favorire la coesione sociale.

Il progetto è ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Aperta Parentesi e gli appuntamenti sono condotti dalla pittrice Ornella Ricci. I partecipanti dovranno essere muniti di un taccuino o un album di acquerello, mentre acquerelli e pennelli saranno messi a disposizione dalla docente per la durata dell’incontro.

 La partecipazione, riservata agli utenti dai  60 anni in su, è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca perchè i posti sono limitati.

