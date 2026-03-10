LE PAROLE FONDAMENTALI – GIOVEDì IN BIBLIOTECA AD ANGUILLARA

Comunicato stampa

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di comunicarvi che, visto l’interesse e la partecipazione registrati nei primi due incontri dell’iniziativa “Le parole fondamentali”, a cura di Marco Dané, il percorso proseguirà con due nuovi appuntamenti.

L’esperienza di dialogo e confronto tra Marco e Voi Utenti ha infatti confermato quanto sia importante tornare a riflettere insieme sul significato profondo delle parole che strutturano le nostre relazioni quotidiane e il nostro modo di essere. Per questo motivo si è deciso di prolungare l’iniziativa con ulteriori incontri, ENTRAMBI DI GIOVEDÌ, dedicati ad altre parole fondamentali.