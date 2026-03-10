10 Marzo, 2026
Futuro e scelte consapevoli: gli studenti di Ladispoli alla IX edizione di ASTERLazio

Orientamento universitario e professionale per gli studenti dell'Alberghiero di Ladispoli

Comunicato stampa

Una giornata di formazione e di orientamento per compiere scelte consapevoli dopo il conseguimento del diploma. E’ quella trascorsa dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli mercoledì 4 marzo a Cinecittà World dove si è svolta la IX Edizione di ASTERLazio, la Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale del Lazio realizzata dall’Associazione ASTER.
“L’orientamento in uscita è fondamentale per aiutare gli studenti a scegliere consapevolmente il proprio futuro. – ha sottolineato la Prof.ssa Carmen Piccolo, Docente di Accoglienza turistica dell’Istituto di via Federici, che ha accompagnato gli allievi insieme al Prof. Renato D’Aloia e alla Prof.ssa Alessandra Donatiello – Dopo la Scuola superiore, i nostri allievi devono decidere se proseguire gli studi, entrare nel mondo del lavoro o seguire percorsi di specializzazione professionale.
E un buon orientamento deve fornire informazioni chiare sulle diverse opportunità disponibili”. Moltissimi gli stand espositivi presenti alla Fiera che hanno consentito agli studenti di conoscere i programmi e le caratteristiche di diversi Atenei, ma anche di Accademie, Enti ed Istituti formativi.
Presenti anche Rappresentanti dell’Esercito, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Marina Militare e della Guardia di Finanza per coloro che aspirano ad una carriera in questi settori. “Informare aiuta a ridurre il rischio di scelte sbagliate – ha aggiunto la Prof.ssa Piccolo – o poco adatte alle proprie inclinazioni.
Senza dimenticare l’importanza di conoscere le richieste del mercato del lavoro. E’ all’incrocio di queste coordinate che occorre maturare con sicurezza le decisioni future. Ed è per tali motivi che l’orientamento in uscita rappresenta un supporto importante nel passaggio dalla scuola alla vita adulta”.
A Oriolo si celebra la “Forza delle Donne”

