MUNICIPIO XV, TORQUATI: “NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA, AVANZANO I LAVORI SUI PLESSI”

Riceviamo e pubblichiamo

“Proseguono i lavori al cantiere della nuova scuola di via Monte Cremasco a Valle Muricana dove, dopo la posa dei pannelli in legno di nuova generazione X – LAM, sono ora in corso gli interventi per la suddivisione e la realizzazione degli ambienti interni.

Avviati ad agosto di un anno e mezzo fa, i lavori hanno riguardato dapprima la bonifica dell’area, completamente incolta, a cui sono seguite le opere di sbancamento, di allaccio della rete elettrica e di perforazione per le palificate. Con il posizionamento del sistema costruttivo di pannelli di legno massiccio, una tecnica innovativa molto utilizza al nord Italia e ora per la prima volta impiegata anche da Roma Capitale, i due plessi, nido e infanzia, giorno dopo giorno stanno prendendo forma.

Interamente progettata dal Municipio XV con fondi comunali e del PNRR, la nuova e unica scuola pubblica del territorio potrà accogliere un totale di circa centoventi bambini.

Nel nuovo sopralluogo di oggi con le Assessore ai Lavori Pubblici e alla Scuola, Gina Chirizzi e Tatiana Marchisio, che ringrazio con il nostro Ufficio Tecnico e la ditta, il colpo d’occhio è stato impressionante. Valle Muricana è uno dei quartieri più giovani del nostro territorio e di tutta Roma, una zona che negli anni ha visto un importante e crescente sviluppo edilizio con un considerevole incremento della popolazione, senza però un conseguente aumento dei servizi.

Negli ultimi quattro anni, oltre ad avviare i lavori per la prima scuola del quartiere abbiamo ripreso e portato a termine numerosi interventi che hanno riguardato l’apertura del primo parco del quartiere, il recupero della struttura di Via Sulbiate con l’inaugurazione del nuovo spazio polifunzionale, l’avvio del cantiere per il rifacimento del sagrato della Chiesa di SS. Elisabetta e Zaccaria, intervento realizzato nell’ambito delle Opere Giubilari, ed effettuato interventi migliorativi sulla viabilità del quartiere.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.