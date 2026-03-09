10 Marzo, 2026
Civitavecchia, firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport

È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra il Comune di Civitavecchia e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione di Civitavecchia “Tamagnini – Cristini – Parisi”, con l’obiettivo di promuovere iniziative divulgative e culturali sui valori olimpici, sull’etica sportiva e sulla cittadinanza attiva, valorizzare la memoria sportiva locale, coinvolgere la comunità e proporre attività rivolte anche agli istituti scolastici.

Il protocollo ha durata annuale, rinnovabile.  L’intesa rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra sport, memoria, educazione e partecipazione civica, nella convinzione che la cultura sportiva possa essere uno strumento prezioso di crescita per l’intera comunità.

“Ringrazio il presidente Damiano Lestingi e tutto il direttivo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Civitavecchia per la disponibilità e per lo spirito di collaborazione dimostrato. Un ringraziamento doveroso anche al delegato allo Sport, Patrizio Pacifico che ha propiziato questa iniziativa e contribuito a costruire un percorso utile per la città e per la valorizzazione dei valori più autentici dello sport”, dichiara il sindaco Marco Piendibene.

