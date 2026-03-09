10 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

“L’avaro immaginario” con Enzo De Caro chiude la stagione Atcl 2025/2026 del teatro Rossella Falk

0
99
Tarquinia

Comunicato stampa

Domenica 15 marzo, alle 18, una commedia che intreccia tradizione e modernità, ironia e profondità psicologica
Si concluderà domenica 15 marzo, alle 18, la stagione 2025/2026 al teatro “Rossella Falk”, promossa dal Comune di Tarquinia e da Atcl. A chiudere il cartellone sarà “L’avaro immaginario”, una brillante e coinvolgente commedia che intreccia tradizione e modernità, ironia e profondità psicologica.
Protagonista dello spettacolo è Enzo De Caro, affiancato da un cast di interpreti di primo piano composto da Nunzia Schiano, Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Franca Rausa, Rosario Gisonde, Sergio Sorbino e Pino Torcasio. Un ensemble affiatato che dà vita a una macchina teatrale dinamica e coinvolgente, capace di alternare ritmo serrato, comicità intelligente e momenti di sottile riflessione.
La pièce, ambientata nel Seicento, racconta il viaggio di una compagnia teatrale da Napoli a Parigi con l’obiettivo di incontrare Molière. Attraverso sette quadri scenici, lo spettacolo ripercorre alcuni dei momenti più iconici delle sue commedie, dando forma a un racconto che fonde realtà e immaginazione. Costumi d’epoca, scenografie dai toni surreali e un linguaggio scenico che intreccia il teatro classico francese con la tradizione partenopea contribuiscono a rendere “L’avaro immaginario” un omaggio raffinato e suggestivo al grande commediografo.
I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online sul sito Archeoares (https://ticket.archeoares.it) oppure direttamente al botteghino del teatro, aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Articolo precedente
“Una ladra per amica”, una commedia per divertirsi e riflettere
Articolo successivo
Civitavecchia, firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport

Ultimi articoli

Territorio

Il centro giovani di Anguillara Sabazia, un luogo ricreativo e aggregativo

Eventi

Venerdì 13 marzo incontro “Pensare la musica: Fryderyk Chopin – Incontro con Giovanni Bietti”

Società

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: TORNA “LA SCUOLA DI TONINO L’INVISIBILE”

Territorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA, AVANZANO I LAVORI SUI PLESSI”

Territorio

Civitavecchia, firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it