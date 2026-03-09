“L’avaro immaginario” con Enzo De Caro chiude la stagione Atcl 2025/2026 del teatro Rossella Falk

Comunicato stampa

Domenica 15 marzo, alle 18, una commedia che intreccia tradizione e modernità, ironia e profondità psicologica

Si concluderà domenica 15 marzo, alle 18, la stagione 2025/2026 al teatro “Rossella Falk”, promossa dal Comune di Tarquinia e da Atcl. A chiudere il cartellone sarà “L’avaro immaginario”, una brillante e coinvolgente commedia che intreccia tradizione e modernità, ironia e profondità psicologica.

Protagonista dello spettacolo è Enzo De Caro, affiancato da un cast di interpreti di primo piano composto da Nunzia Schiano, Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Franca Rausa, Rosario Gisonde, Sergio Sorbino e Pino Torcasio. Un ensemble affiatato che dà vita a una macchina teatrale dinamica e coinvolgente, capace di alternare ritmo serrato, comicità intelligente e momenti di sottile riflessione.

La pièce, ambientata nel Seicento, racconta il viaggio di una compagnia teatrale da Napoli a Parigi con l’obiettivo di incontrare Molière. Attraverso sette quadri scenici, lo spettacolo ripercorre alcuni dei momenti più iconici delle sue commedie, dando forma a un racconto che fonde realtà e immaginazione. Costumi d’epoca, scenografie dai toni surreali e un linguaggio scenico che intreccia il teatro classico francese con la tradizione partenopea contribuiscono a rendere “L’avaro immaginario” un omaggio raffinato e suggestivo al grande commediografo.