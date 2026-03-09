10 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: TORNA “LA SCUOLA DI TONINO L’INVISIBILE”

0
106
logo l'agone

Comunicato stampa

28 POSTI NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
Torna per il secondo anno consecutivo “La Scuola di Tonino l’Invisibile”, il progetto di Servizio Civile Universale 2026 realizzato con Arci Servizio Civile, che mette a disposizione 28 posti nei Centri Metropolitani di Formazione Professionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.
L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a un’esperienza formativa e retribuita nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con attività di supporto allo studio, laboratori educativi, iniziative di socializzazione e accompagnamento degli studenti nei percorsi formativi.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione, offrendo ai volontari l’opportunità di sviluppare competenze educative e relazionali,  utili sia per chi frequenta l’università, sia per chi vuole costruirsi un futuro professionale in ambito educativo, scolastico e sociale.

Il progetto si ispira al racconto “Tonino l’Invisibile” di Gianni Rodari, simbolo del diritto di ogni ragazzo a essere visto, ascoltato e valorizzato.

28 posti disponibili – di cui 8 riservati a giovani con minori opportunità economiche (ISEE ≤ 15.000 euro) – sono distribuiti nei Centri di Formazione Professionale di Acilia, Adriatico, Castel Fusano, Cave, Civitavecchia e Marino.
Il servizio civile ha durata di 12 mesi –  per un totale di 1.145 ore complessive – e prevede un assegno mensile di 519,47 euro.
La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) con SPID o Carta d’Identità Elettronica.
Scadenza: 8 aprile 2026 alle ore 14:00.
Per i dettagli visita:
Articolo precedente
MUNICIPIO XV, TORQUATI: “NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA, AVANZANO I LAVORI SUI PLESSI”
Articolo successivo
Venerdì 13 marzo incontro “Pensare la musica: Fryderyk Chopin – Incontro con Giovanni Bietti”

Ultimi articoli

Territorio

Il centro giovani di Anguillara Sabazia, un luogo ricreativo e aggregativo

Eventi

Venerdì 13 marzo incontro “Pensare la musica: Fryderyk Chopin – Incontro con Giovanni Bietti”

Territorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA, AVANZANO I LAVORI SUI PLESSI”

Territorio

Civitavecchia, firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport

Eventi

“L’avaro immaginario” con Enzo De Caro chiude la stagione Atcl 2025/2026 del teatro Rossella Falk

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it