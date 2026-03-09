Massimiliano Smeriglio ospite di Mondadori Cerveteri con “Il legame covalente”: storia d’amore, di perdite, di riscatti e rinascite

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, autore di numerose pubblicazioni, ospite mercoledì 11 marzo alle ore 18:00 alla Mondadori Bookstore di Cerveteri per presentare il suo ultimo libro. Modera, la giornalista e scrittrice Valentina Farinaccio. Ingresso libero e gratuito

“Però cosa succede quando uno degli atomi si spezza? Quando una metà del tutto si dissolve?” Questi gli interrogativi che si pone Massimiliano Smeriglio, attuale Assessore alla Cultura di Roma Capitale, che mercoledì 11 marzo alle ore 18:00 sarà a Cerveteri, ospite della Mondadori Bookstore di Cerveteri, per presentare “Il legame covalente”, edito da Mondadori Editore.

Un’opera che affronta alcuni dei temi più universali e complessi dell’esperienza umana, come il lutto. Un romanzo che rifugge ogni semplificazione consolatoria per addentrarsi, con lucidità e delicatezza, nelle profondità dell’amore, del dolore e della trasformazione interiore. Un racconto intenso, nel quale con uno stile fortemente contemporaneo Smeriglio racconta le fragilità del protagonista, ma anche la forza di rinascere e di trovare una nuova luce, una nuova ragione di vita.

Modererà l’incontro, la giornalista e pluripremiata scrittrice Valentina Farinaccio. Ad introdurre l’evento, Alessio Pascucci, ex Sindaco di Cerveteri e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Una settimana densa di appuntamenti di prestigio per la nostra libreria – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – Massimiliano Smeriglio oltre ad una lunga carriera all’interno delle Istituzioni, è anche un affermato scrittore. Una figura di spicco della cultura italiana, della politica e della lettura.

E sempre in tema di grandissimi e prestigiosi ospiti letterari, il giorno seguente avremo l’onore di accogliere in città il Magistrato ed ex Presidente del Senato Pietro Grasso, con un doppio incontro rivolto ai giovani, per parlare di legalità e di lotte alle mafie. Una grande soddisfazione per noi di Mondadori Cerveteri: poter avere queste personalità come ospiti, testimonia quanto il nostro lavoro e impegno stia facendo della nostra città un punto di approdo, una tappa importante per tantissimi autori e volti noti”.

“Un pomeriggio – proseguono Andrea e Tarita – che ci racconterà una storia d’amore e di perdita, di padri e di figlie, di legami che inciampano e di solitudini, ma anche discoperte improvvise, incontri inattesi e riscatti, che Smeriglio saprà condividere magnificamente con tutto il pubblico”

Professore associato di Pedagogia speciale presso il dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, Smeriglio è stato europarlamentare e coordinatore della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo dal 2019 al 2024. Vicepresidente della Regione Lazio dal 2013 al 2019, è stato eletto anche eletto Deputato in due legislature.

Smeriglio ha scritto diversi saggi e romanzi, tra cui: Garbatella combat zone (Voland, 2010); Suk Ovest. Banditi a Roma (Fazi Editore, 2012), finalista al premio Scerbanenco; Per quieto vivere (Fazi Editore, 2017); Se bruciasse la città (Giulio Perrone Editore, 2021); Mio padre non mi ha insegnato niente (Fuoriscena RCS, 2024).