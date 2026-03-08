𝐏𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 di Anguillara

Dal profilo Facebook di Michele Cardone

𝐀𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 che si possa considerare la cifra di circa 𝟑,𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 per ristrutturarla e coprirla con un Pallone, idonea per il lavoro così come sarà ultimato (io la ritengo assolutamente esagerata solo per una Piscina, più tosto avrei ragionato se 𝐒𝐩𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫𝐥𝐢 su tutta l’area sportiva);

𝐀𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 che si ritenga di poter trovare per la piscina (𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐚!, perché sia chiaro che le associazioni che svolgono le altre discipline nel polo sportivo e fanno attività sociale, vanno ascoltate, tutelate e messe in condizione di crescere e operare non più 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢 ma in maniera seria!) un conduttore che riesca a farla funzionare degnamente, assolvendo anche e principalmente alla sua funzione 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 e quindi per tutti;

𝐌𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐨

𝐏𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 che nessuno si sia reso conto, in fase di validazione del progetto e con i soldi spesi, che la copertura di pannelli posata, oltre ad essere priva di qualsiasi valenza estetica, rende la tutto il fabbricato decisamente più brutto, inospitale e freddo ???

𝐏𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 non si sia trovato un modo diverso per posizionare i pannelli, inserendoli in maniera più armonica, moderna e accattivante ???

𝐄’ 𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 (quindi attenderemo l’inaugurazione) e questo è un principio sacro… ma le premesse, e tra l’altro si è in ritardo di oltre 7 Mesi, non lasciano ben sperare.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐢𝐨 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨, 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢…. La attuale copertura dei pannelli è altra circa 7 metri da terra. I pannelli sono esposti a sud. Il futuro Pallone si troverà a Sud dei pannelli.