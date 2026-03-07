Bracciano Il sindaco Crocicchi in Consiglio Regionale. Si richiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri, insieme ad alcuni cittadini, sono stato in 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 per seguire i lavori della 𝐕𝐈 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 (“Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti”), convocata in audizione sui 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 causati dagli eventi meteorologici che hanno colpito oltre metà dei Comuni del Lazio, con particolare attenzione a 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 e 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨.

Anche 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨, tra il 𝟓 𝐞 𝟔 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔, è stata colpita da un evento di 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐚̀: 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐞 e 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐮𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬𝐭𝐢 alla viabilità e alle infrastrutture pubbliche e private.

Secondo la relazione tecnica redatta ai sensi dell’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟓, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟏-𝐛𝐢𝐬, 𝐋.𝐑. 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐧. 𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟒, tra il 5 e il 6 febbraio si sono registrate 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐚 𝟐𝟏𝟎 𝐦𝐦 𝐢𝐧 𝟒𝟖 𝐨𝐫𝐞, con un picco di 𝟏𝟕𝟒 𝐦𝐦 concentrato nelle ore notturne: un evento definito “𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐚𝐫𝐨” per l’area del 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨.

Le piogge hanno determinato allagamenti diffusi, fenomeni di instabilità dei versanti e un impatto significativo anche sul lago: il 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐢𝐝𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 è risalito di circa 𝟏𝟗 𝐜𝐦 𝐢𝐧 𝟏𝟐 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢, un dato 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 nelle rilevazioni disponibili dal 𝟏𝟗𝟐𝟏.

Fin dalle prime ore del 𝟔 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 l’Amministrazione comunale ha attivato il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 e avviato le procedure di 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 per intervenire sulle situazioni più critiche. La 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 ha inoltre approvato la deliberazione per richiedere il 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 alla 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 e al 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨.

Abbiamo chiesto formalmente questo riconoscimento perché i numeri parlano chiaro: è stato un evento 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, per intensità e conseguenze. L’obiettivo è 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 dei danni, 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ colpite e ottenere il necessario supporto economico per realizzare — dopo la messa in sicurezza — 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢 che richiedono investimenti, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.

Confidiamo nella collaborazione di 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 e 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 affinché vengano attivate in tempi rapidi le 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬𝐞 necessarie.

Come 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨, continuerò a seguire con la massima attenzione ogni passaggio istituzionale: 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞̀ 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞. Saremo al fianco dei cittadini e continueremo a fare la nostra parte.

Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi