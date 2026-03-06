TEATRO DIFFUSO: tre proposte da non perdere a Oriolo Romano

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Oriolo Romano è lieto di ospitare, nella splendida cornice di Palazzo Altieri, una nuova rassegna dedicata al teatro e alla cultura, con tre appuntamenti imperdibili a ingresso libero fino a esaurimento posti.

8 marzo – ore 17.00

“Mio figlio vola e io ho le emorroidi” di e con Ferdinando Vaselli