TEATRO DIFFUSO: tre proposte da non perdere a Oriolo Romano

Riceviamo e pubblichiamo
Il Comune di Oriolo Romano è lieto di ospitare, nella splendida cornice di Palazzo Altieri, una nuova rassegna dedicata al teatro e alla cultura, con tre appuntamenti imperdibili a ingresso libero fino a esaurimento posti.
8 marzo – ore 17.00
“Mio figlio vola e io ho le emorroidi” di e con Ferdinando Vaselli
22 marzo – ore 17.00
“Divina Commedia – Il primo passo nella selva oscura” con Daniele Aristarco, musiche dal vivo Giulia Galati
19 aprile – ore 17.00
“Terapia di gruppo” con Chiara Becchimanzi
Tre spettacoli diversi per linguaggi e tematiche, capaci di unire riflessione, ironia e grande qualità artistica, all’interno di uno dei luoghi simbolo della nostra comunità.
Vi aspettiamo per condividere insieme momenti di cultura, partecipazione e comunità.