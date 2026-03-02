2 Marzo, 2026
Ancora un concerto da non perdere, sabato 7 marzo a Trevignano

Comunicato stampa

Questa volta sarà protagonista il vincitore dell’edizione 2025 del Campus delle  Arti di Bassano del Grappa, il giovane violinista Francesco Finazzi, classe 2009.
Affermatosi in numerosi concorsi internazionali tra cui ricordiamo un primo premio assoluto ad Alessandria ed un altro all’International Music Competition di Trieste, Francesco ha già una brillante carriera concertistica e si è recentemente esibito nell’ impegnativo concerto n. 2 di Wieniawski con l’orchestra del Conservatorio di Parma.
Al pianoforte il bravissimo Simone Rugani per la seconda volta ospite del Proms.
Pianista raffinato, vincitore di importanti concorsi internazionali, dopo un percorso di studi che lo ha visto allievo di blasonati pianisti e cameristi, è docente di Musica da Camera presso il Conservatorio di Campobasso.
Bellissimo il programma che spazia da Paganini a Kreisler passando per l’appassionata  sonata di Schumann e la famosissima romanza di Beethoven.

